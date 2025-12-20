【岡山大学】石田ニコルさんを迎え、「夢」展示スペシャルトークショーを開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年11月24日、共育共創コモンズ（OUX）にて、俳優・モデルとして活躍する石田ニコルさんをゲストに迎え、グローバルエンゲージメントセンター主催で「夢」展示スペシャルトークショーを開催しました。



本学では、令和6年度文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」の採択を受け、多文化共修プログラムに取り組んでいます。グローバルエンゲージメントセンターでは、サステナビリティリーダーの育成を目指し、教養教育科目「地球社会の課題解決を仕事に」を開講。同科目では海外のグローバル・リーダーによる講演をもとに、学生が互いに対話を深めながら日本語と英語で「自分の夢」を制作し、約70点を「岡大生の夢」として岡山大学附属図書館に展示しました。今回のイベントは、この「夢」展示の最終日に合わせて開催されたものです。

トークショーには、ゲストの石田さんに加え、横井篤文副学長（グローバル・エンゲージメント担当）、One Young World（OYW）ミュンヘンサミットに参加した片山桂汰さん（岡山県立岡山一宮高等学校生徒）、本学の医学部5年生である石川愛萌さん、および横井副学長が担当した教養教育科目「地球社会の課題解決を仕事に」の受講生の三宅 菜さんらも登壇し、OYWサミットの活動報告や「夢」をテーマにしたクロストークを行いました。会場には、前述の科目を受講する学生を含む約60人の観客が参加し、活発な意見交換が展開されました。



石田さんは、大学在学中に人気ファッションショーでグランプリを受賞しモデルとして活動を始めた経緯を紹介。当初は放射線技師として社会に貢献したいと考えていたものの、「今しかできないことに挑戦したい」と中退を決断したことを語りました。



また、趣味のダイビングを通じてサンゴ礁の白化など環境問題を身近に感じ、「大好きな海を守りたい」という思いから、サンゴにやさしい日焼け止めを企業と共にプロデュースした取り組みも紹介しました。



石田さんと横井副学長のクロストークでは、「（ニコルさんのように）夢が変わっても、“社会の役に立ちたい”といったような根本にある思いは変わらず、将来どこかでその夢同士が高次元で結びついていくことが多い」、「自分を探索し、自己を言語化することで夢を見つけてほしい」、「迷ったときは、ぜひドキドキする方に進んでほしい」といったメッセージが語られ、会場の参加者へ力強いエールが送られました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

集合写真

トークセッションの様子

授業の実施報告をする横井副学長

「夢」展示を見学する石田ニコルさん

会場となった岡山大学津島キャンパスにある岡山大学共育共創コモンズ（OUX：オークス）

イベントポスター

◆参 考

・岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学が文部科学省「大学の国際化によるソーシャルインパクト創出支援事業」に採択

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002812.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学グローバルエンゲージメントセンター

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7036

E-mail：ougeo◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14899.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html