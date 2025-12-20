【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第5回ジョイントシンポジウムをハイブリッド形式で開催

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）が機構長を務める国立六大学国際連携機構は、2025年12月5日、国立六大学連携コンソーシアム（千葉大学、新潟大学、金沢大学、岡山大学、長崎大学、熊本大学）と台北大学連盟（台北医学大学、国立台北科技大学、国立台北大学、国立台湾海洋大学）との共催により、両コンソーシアム間の研究交流の促進とネットワークの強化を目的としたジョイントシンポジウムを、岡山大学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）で開催しました。シンポジウムは、日本と台湾をオンラインでもつなぐハイブリッド形式で行われ、会場には多数の研究者・学生が集まりました。



国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟は、2020年6月の国際交流協定締結以来、友好的な交流を継続しており、本年5月には協定を更新しました。本ジョイントシンポジウムは、こうした連携のもと、今年で5回目を迎えました。



開会にあたり、国立六大学を代表して本学の那須保友学長があいさつし、シンポジウムのテーマである“Towards Sustainable Societies: Greening Education and Nature-Based Solutions”は、2020年～2030年におけるESDの国際的な実施枠組み『ESD for 2030』の理念に基づき選定したものであり、大学にはこの取り組みを推進していく責務があること、そして、地域社会やパートナー機関と連携し、持続可能な変革を追求していくことを述べ、10大学から参加した研究者や学生を歓迎しました。その後、国立台北科技大学の王錫福学長のあいさつに続き、本学の藤井浩樹学術研究院教育学域教授が“Getting Asian Learners Climate-ready: A Transformative Initiative in Education”と題した基調講演を行いました。



シンポジウムでは、本学グローバル人材育成特別コースを履修している清宮琴々奈さん（農学部2年）と淵上遥奈さん（同）が学生モデレーターとして司会を担当しました。そして、両コンソーシアムの各加盟大学から10人の研究者が登壇し、本学からは、学術研究院環境生命自然科学学域の勝原光希助教が“How can we measure human-nature interactions and biocultural diversity?”と題して講演しました。前述のテーマに基づくさまざまな発表を聴講し、オンライン参加者も含め、活発な意見交換が行われました。さらに新たな取り組みとして、シンポジウムに続いてユースセッションを開催し、両コンソーシアム加盟10大学の学生が参加しました。学生たちはシンポジウムの内容を踏まえ、「学生として何ができるか」についてグループごとに議論し、意見を発表しました。



なお、同日、シンポジウムに先立ち、両コンソーシアム間で学生交流協定の署名式が執り行われました。今回のユースセッションは、当該協定に基づく活動として、学生交流促進の第一歩となりました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

あいさつする那須学長

シンポジウムの様子

参加者による記念撮影

司会を担当した淵上さん（左）と清宮さん（右）

会場となった共創イノベーションラボ（KIBINOVE、きびのべ）





○国立六大学連携コンソーシアム

国立六大学が、自主自立を尊重しつつ連携して、教育・学術研究・社会貢献等の機能を一層強化し、グローバル社会をリードする人材育成の推進と学術研究を高度化することを目的として、平成25年3月に設立されました。

https://sixers.jp/





○国立六大学国際連携機構

国立六大学連携コンソーシアムに設置された、国立六大学間の国際的活動の連携・協力を推進する機構。本学の鈴木孝義副学長（国際・同窓会担当）が機構長を務めています。



◆参 考

・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟が学生交流協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003632.000072793.html

・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第4回ジョイントシンポジウムをハイブリッド形式で開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002688.000072793.html

・【岡山大学】国立六大学学長会議・国立六大学連携コンソーシアム協議会合同会議を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002507.000072793.html

・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第3回ジョイントシンポジウムをオンラインで開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000072793.html

・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟による第2回ジョイントシンポジウムをオンラインで開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001118.000072793.html

・【岡山大学】国立六大学連携コンソーシアムと台北大学連盟によるジョイントシンポジウムをオンライン開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000427.000072793.html

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学のASEAN戦略について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html

・【岡山大学】「Japan-ASEAN Online Program toward SDGs 2023」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001929.000072793.html

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 企画部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7036

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14918.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)