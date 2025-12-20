【コミックマーケット107】にきゃらON！が出展！描き下ろし・先行販売、人気24タイトルの商品情報を公開！

株式会社アズメーカー

12月30日（火）・31日（水） に開催されるコミックマーケット106に「きゃらON！」が企業出展します！

『デート・ア・ライブ』『Summer Pockets』『幼馴染とはラブコメにならない』『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』『魔法少女にあこがれて』『ばっどがーる』『瑠璃の宝石』『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』など描き下ろし、先行販売を含む、人気24タイトル、350種以上の商品を販売します。

イベントに先駆けて、オンラインショップ きゃらON！で、事前予約受付中！

期間限定受注は2026年1月14日(水)11:59まで！

商品を一部ご紹介！

※全てイベント価格(税込)です

■アニメ『デート・ア・ライブV』

■TVアニメ『Summer Pockets』

■アニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

■アニメ『魔法少女にあこがれて』

■TVアニメ『ばっどがーる』

■TVアニメ『瑠璃の宝石』

■アニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』

(C)2023 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブV」製作委員会

(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)肉丸・芳文社／ばっどがーる製作委員会

(C)2025 渋谷圭一郎/KADOKAWA/「瑠璃の宝石」製作委員会

(C)2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

▼概要

イベント名：コミックマーケット107

開催期間：2025年12月30日（火）～ 12月31日（水）

会場：東京国際展示場 西展示棟4階 西3・4ホール

ブース番号：No.1431

ブース名「きゃらON！」

