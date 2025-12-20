【『前橋ウィッチーズ』ライブ ～Welcome to WITCH-VERSE!!～】12/26(金),27(土)3公演、ニコニコ生放送で生中継配信決定

株式会社ドワンゴ

12月26日（金）及び27日（土）の２日間、前橋ウィッチーズのワンマンライブをZepp Hanedaにて開催！

その名も『前橋ウィッチーズ』ライブ ～Welcome to WITCH-VERSE!!～

2025年末を彩る前橋ウィッチーズのお祭りをニコ生で生中継配信いたします！

▶『前橋ウィッチーズ』オフィシャルサイト(https://www.maebashi-witches.com/)

▶公式X(https://x.com/maebashiwitches)

配信情報

■配信

【DAY1】2025年12月26日(金)

１.19時00分～放送開始 【ゲスト:グレート-O-カーン】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320223

【DAY2】2025年12月27日(日)

２.＜昼の部＞14時00分～放送開始 【ゲスト:芹澤 優】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320503

３.＜夜の部＞18時30分～放送開始 【ゲスト:杉田智和】

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320568

■販売ページ

チケット販売ページ

https://dwango-ticket.jp/project/yuQ7uIbIPq

■チケット価格- 1公演視聴チケット：4,000円（税込）- 「エモエモ最強MAX」チケット(全公演通しチケット)：9,000円（税込）

※別途チケットサービス手数料が400円かかります。

■チケット販売期間- 1公演視聴チケット： 2026年1月31日(土)20時59分まで- 「エモエモ最強MAX」チケット：2026年1月31日(土)17時59分まで

■タイムシフト視聴期間

2026年1月31日(土)23時59分まで

関連番組

2025年12月25日(木)19時00分～放送開始

前橋ウィッチーズ 全12話一挙放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349319386

■あらすじ（作品イントロダクション）

地元（まえばし）で魔女ってエモエモじゃない！？ 群馬県 前橋市。高校1年生・赤城ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は……

「じゃあ君、魔女になってみてよ」

謎のカエル、ケロッペの登場で一変！部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――

新里アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」

北原キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」

三俣チョコ「夢が見れるって素敵だよ！ハピハピチョコちゃんだよ！」

上泉マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」

うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！ 最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。

赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」

歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！