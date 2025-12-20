【『前橋ウィッチーズ』ライブ ～Welcome to WITCH-VERSE!!～】12/26(金),27(土)3公演、ニコニコ生放送で生中継配信決定

12月26日（金）及び27日（土）の２日間、前橋ウィッチーズのワンマンライブをZepp Hanedaにて開催！


その名も『前橋ウィッチーズ』ライブ ～Welcome to WITCH-VERSE!!～


2025年末を彩る前橋ウィッチーズのお祭りをニコ生で生中継配信いたします！



▶『前橋ウィッチーズ』オフィシャルサイト(https://www.maebashi-witches.com/)


▶公式X(https://x.com/maebashiwitches)



配信情報



■配信

【DAY1】2025年12月26日(金)　


１.19時00分～放送開始　【ゲスト:グレート-O-カーン】　


https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320223



【DAY2】2025年12月27日(日)　


２.＜昼の部＞14時00分～放送開始　【ゲスト:芹澤 優】


https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320503



３.＜夜の部＞18時30分～放送開始　【ゲスト:杉田智和】


https://live.nicovideo.jp/watch/lv349320568



■販売ページ

チケット販売ページ


https://dwango-ticket.jp/project/yuQ7uIbIPq



■チケット価格
- 1公演視聴チケット：4,000円（税込）
- 「エモエモ最強MAX」チケット(全公演通しチケット)：9,000円（税込）

※別途チケットサービス手数料が400円かかります。



■チケット販売期間
- 1公演視聴チケット： 2026年1月31日(土)20時59分まで
- 「エモエモ最強MAX」チケット：2026年1月31日(土)17時59分まで


■タイムシフト視聴期間

2026年1月31日(土)23時59分まで



関連番組



2025年12月25日(木)19時00分～放送開始


前橋ウィッチーズ 全12話一挙放送


https://live.nicovideo.jp/watch/lv349319386



■あらすじ（作品イントロダクション）


地元（まえばし）で魔女ってエモエモじゃない！？　群馬県 前橋市。高校1年生・赤城ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は……


「じゃあ君、魔女になってみてよ」


謎のカエル、ケロッペの登場で一変！部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――


新里アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない！」


北原キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」


三俣チョコ「夢が見れるって素敵だよ！ハピハピチョコちゃんだよ！」


上泉マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」


うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！　最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。


赤城ユイナ「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」


歌って踊る、魔法の花屋、ミラクルに本日開店！