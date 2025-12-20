【来生たかお】『来生たかお　50周年記念特集』を歌謡ポップスチャンネルにて2026年3月に放送決定！

株式会社WOWOWプラス来生たかお

1976年10月、「浅い夢」でデビューし、シンガーとしても作家としても音楽史に残る数々の名曲を送り出してきた来生たかおの50周年を記念して特集放送！



テレビ初独占放送となる「50th Anniversary Concert 2025-2026 ～ The Song ～」（2025年11月26日 東京・NHKホール）に加え、1990年に開催した「1990 CONCERT TOUR～永遠の瞬間～」、40周年記念に開催された「40th Anniversary Symphonic Concert 2015-2016～夢のあとさき～」の2本のライブ作品、さらに来生が手掛けた楽曲の魅力に本人へのインタビューを通じて迫るオリジナル特番「来生たかお ソングブック」を放送します！

2夜連続で、来生たかおの音楽世界を深く味わえるファン必見のラインナップをお届け。

ライブ映像と貴重なインタビューを通じて、その魅力に迫る特別な2日間を、ぜひお見逃しなく！

＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル（https://www.kayopops.jp/）

■タイトル：来生たかお 50th Anniversary Concert 2025-2026 ～ The Song ～

■放送日時：2026年3月22日(日) 20時～

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/takao_kisugi_50th/

【番組概要】キャリア半世紀に及ぶ軌跡を名曲の数々で辿る来生たかおのアニバーサリー公演。薬師丸ひろ子との競作で大ヒットを記録した「夢の途中」ほか、中森明菜や大橋純子への提供作など、エバーグリーンな楽曲が時を越えて色鮮やかに甦る。♪夢の途中♪浅い夢♪Goodbye Day♪シルエット・ロマンス♪セカンド・ラブ※番組の内容は、事前予告なく変更となる場合がございます。（2025年11月26日 NHKホール）

■タイトル：来生たかお ソングブック

■放送日時：2026年3月22日(日) 21時30分～

【番組概要】1976年10月に「浅い夢」にてデビューして以来、数々の楽曲を世に送り出してきた来生たかお。その軌跡を振り返りつつ、自作についての本人へのインタビューを交えて構成する60分のスペシャルプログラム。

■タイトル：来生たかお 1990 CONCERT TOUR～永遠の瞬間～

■放送日時：2026年3月21日(土) 20時～

【番組概要】シンガーソングライター来生たかおが1990年に中野サンプラザで開催したコンサート。自身のヒット曲であり薬師丸ひろ子にも提供した「夢の途中 ―セーラー服と機関銃」をはじめ、「シルエット・ロマンス」（大橋純子）、「セカンド・ラブ」（中森明菜）、「楽園のDoor」（南野陽子）など、大ヒットメーカーとして活躍した80年代の名曲の数々をセルフカバー。その他ピアノ弾き語りで歌い上げる「Goodbye Day」「浅い夢」など、甘美な歌声をご堪能下さい。

■タイトル：来生たかお 40th Anniversary Symphonic Concert 2015-2016～夢のあとさき～

■放送日時：2026年3月21日(土) 21時～

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

【番組概要】来生たかおデビュー40周年を記念して行われたフルオーケストラ公演を初の映像化！！演奏は、東京フィルハーモニー交響楽団、指揮は、渡辺俊幸が花を添えた。自身40年のキャリアの集大成とも言えるライブ映像をお楽しみください。♪シルエット・ロマンス ♪針の雨 ♪流れる・・・ ♪夢の途中 ♪いとしいあした ♪余白の街 ♪風と共に去りぬ♪マイ・ラグジュアリー・ナイト ♪セカンド・ラブ ♪風のニュアンス ♪明日物語 ♪Goodbye Day ♪浅い夢

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

チャンネル公式サイト https://www.kayopops.jp/

公式X（旧Twitter）https://x.com/kayopops_tw

公式Instagram https://x.gd/e7ang

公式Facebook https://www.facebook.com/KayoPops

公式Youtube https://www.youtube.com/@KAYOPOPSch/videos