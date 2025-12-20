『CITY CHILL CLUB』2026年1月のミュージックセレクターが決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月～金曜日 27:00～29:00)の2026年1月31日までの1月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜1.2週目

the paddles

大阪寝屋川発「the paddles」。

2025年2月に新メンバーが加入し勢いが加速する中、7月に梅田と渋谷のCLUB QUATTROにて「余白を埋める-CLUB QUATTRO編-」を開催し両日完売。更に10月より初のワンマンツアー「余白を埋める-5大都市編-」をスタートしこちらも全ヶ所完売となった。

12月3日リリースの最新作「結婚とかできないなら」への収録曲「会いたいと願うのなら」が発売に先駆けて「FM802」の11月度邦楽ヘビーローテーションに選出。

関西屈指の大型フェス「RADIO CRAZY 2025」にも2年連続出演が決定するなど、全国各地で話題のバンドとなっている。

3.4週目

山口ケンタ(osage)

Vo/Gt.山口ケンタ、Gt.金廣洸輝、Ba.ヒロクサマ、Dr.田中優希からなる、4人組ロックバンドosageのボーカル。

osageは下北沢にて結成。2017年春より精力的に活動を始める。

2018年新人オーディション「murffin discs audition」でグランプリ受賞。

感情を最大限にのせて歌うボーカル山口ケンタのハイトーンボイスと一体感溢れる確かな演奏力が織りなす楽曲はラブソングからラウドなロックまでをエモーショナルに表現。

2024年7月にソニー・ミュージックレーベルズからのメジャーデビュー。

同年9月にリリースをした「ジオメトリック」がTBSドラマストリーム『毒恋～毒もすぎれば恋となる～』エンディングテーマに起用される。

2025年1月にリリースをした「フラグメント」は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『青のミブロ』第2クールエンディングテーマとなっている。

◆火曜1.2週目

yeti let you notice × colormal

yeti let you notice

東京を中心に活動する4人組オルタナティブロックバンド。

2016年12月にMini Album『檻、子供達。』をリリースし本格的に活動をスタート。

2022年12月に初のフルアルバム『bookmarks (I can be *** with some chalky candys.)』をリリースし、渋谷WWWでワンマンライブを開催。

2025年5月には2ndフルアルバム『hontounokoto』をOaikoよりリリースし、全国7箇所を回るツアーを開催。

2025年12月17日に、現メンバーでの活動10周年を記念し、初期作品の再録版『檻、子供達、昨日の明日。』をリリースした。

アルペジオを軸としたオルタナティブロックサウンドに、歪さを残したままポップに落とし込まれた楽曲、独特の世界感が、生きづらさを感じる人々を包み込む。

colormal

大阪を中心に活動する4人組バンド。2015年4月にイエナガ(Gt. Vo.)の宅録ソロユニットとして活動を開始。

2021年より、やささく。(Gt.) マツヤマ(Ba.) 田井中(Dr.)を迎えたバンド体制となり、これまでに3作のEPと3枚のアルバムをリリース。

2023年5月にリリースした2ndアルバム『diode』はディスクユニオンの週間チャート一位を飾り、2025年7月には気鋭のレーベルOaikoから3rdアルバム『夜に交じる人たち』をリリース。

聴く人の胸を掴むポップネスと振り幅の大きな演奏力を武器に活動の幅を広げている。

3.4週目

しろつめ備忘録

2022年10月結成。東京の3人組。

くるり、羊文学に影響を受け、枠に捉われないオルタナティブサウンドを軸としながらポップな曲調で独自の世界観を創りだす。

なんだか退屈そうな、ため息混じるアンニュイな歌声が不思議な魅力。

2025年12月10日に1st EP『シュノーケル』をリリースした。

◆水曜1.2週目

ツチヤカレン

埼玉県出身。

高校時代にバンドのドラマーとして音楽活動を始め、2021 年にシンガーソングライターとしての活動を本格的にスタート。

同年 6 月に「エンドロールロール」を皮切りにインディーズで合計 6 曲のシングルを配信リリース。

その後 2023 年 5 月のメジャーデビューシングル「オキナワ」以降デジタルシングルをリリース。2024 年 1 月にリリースした「尺繋ぎボーイフレンド」が全国各地のラジオ局・番組でパワープレイを獲得し、その後 2 月に 1st デジタルフルアルバム『HORN CREAM』をリリースし、初となるワンマンライブを渋谷 LOFT HEAVENは SOLD OUT。

また同年 6 月にリリースした「メモリーレイン」はテレ玉『埼玉西武ライオンズ応援番組 LIONS CHANNEL』のエンディングテーマに、「ガールズトーク」は TVK『関内デビル』エンディングテーマとなり、2025 年 2 月に地元・西川口Hearts で開催したワンマンライブを成功させた。

3.4週目

Daizy

長野県出身23歳のシンガーソングライター。

2019年3月よりYouTubeでJ-POPの英語カバーをスタート。動画の総再生回数は4,000万回を、チャンネル登録者数は16万人を突破。

2023年2月には、デビューアルバム『11:11』をリリース。収録曲「River」はTVアニメ『ヴィンランド・サガSEASON2』OPテーマに抜擢、全世界再生回数1,300万回を超えている。

2025年5月21日活動名義を“Anonymouz”から“Daizy”に変更することを発表。また、2026年1月、2月には新名義になって初のワンマンライブを開催する。素直な心で音楽を鳴らす彼女の姿にぜひ注目してほしい。

◆木曜1.2週目

Ring Ring Lonely Rollss

2015年、大坂元紀（Vo/Gt）と森智香（Pf/Cho）が結成。後に浦野けんじ（Gt）、山村優太（Ba）が加入。

忘れていた記憶を呼び起こす言葉と、多彩なサウンドが心臓を刺すような世界観を築く。

1st mini AL『Chemical』（2016）リリース後に独立。

2nd AL『うまれてきてよかった』（2021）が松居大悟監督の耳に届き、映画『手』主題歌「スロウタイム」を含む『A 1000 Dreams』（2022）を発表。

最新作『，But beautiful world』（2025）リリース後、同年12月の新代田FEVERワンマンを成功させる。

多幸感あふれるライブと孤高の存在感で、今もっとも目が離せないバンドである。

3.4週目

THE DO DO DO's

はるか800光年先、Sgt.Pepper’s星(サージェントペパーズ)から千葉県に不時着したヒノ・ヨーコ、クハラディ・クハラダ、そして12月より正規加入となったアオイマジンの3人によるベースレスバンド。

ロックンロールを軸にしながらもポップな楽曲を展開。

『ロックンロールで地球侵略！』を掲げ日々活動中。

5週目

中田陽菜子

2000年2月12日生まれ、千葉県出身。俳優。

高校時代、原宿の竹下通りでスカウトされたことをきっかけに新人ガールズグループのメンバーとしてデビュー。

グループ活動終了後、2019年より俳優デビュー。おもにTVドラマ、映画を中心に活動中。

長身を活かした運動神経でバレーボールや水泳、アクション、殺陣が特技。また毎朝のルーティーンでラジオを聴くほどのラジオリスナー。

◆金曜1週目

浅沼達朗（TBSラジオ制作部部長）

1977年6月4日生まれ ふたご座 O型 東京都新宿出身

2001年、早稲田大学第一文学部卒業、ニッポン放送入社。

2004年にニッポン放送を退社し、お笑い芸人に転身。

プロダクション人力舎所属のお笑いトリオ「鬼ヶ島」のメンバーとして3年間活動。

『爆笑オンエアバトル』（オフエア）、『エンタの神様』（エキストラ）、『M1グランプリ』3回戦進出。

2007年に「鬼ヶ島」を脱退し、同年10月にTBSラジオ入社。営業部門を中心にキャリア入社18年目。

現在は『安住紳一郎の日曜天国』や『BRAND-NEW MORNING』のプロデューサーを務めている。

2.3週目

福本大晴

大阪府出身。アイドル。

2024年6月よりソロアイドルとして活動を開始。同年には全国㻝㻤カ所のライブハウスツアーを完走し、翌年には全国18都市を巡るホールツアーの成功を収めた。

2025年6月からはZeppツアー開催中。

ライブの総合演出をはじめ、楽曲の作詞・作曲、衣装のスタイリングやデザイン、ディレクションに至るまで、すべてを自ら手がけている。

3月12日にリリースされた1stシングル「恋の上昇気流」は、オリコンデイリーランキングで初登場3位を獲得。

現在、同MVは再生回数127万回を突破した。

4.5週目

玉井裕規

音楽やアートを中心とした多様な文化事業を手がける epigram inc. を主宰する傍ら、ロサンゼルスを拠点とするインターネットラジオ dublab の日本ブランチ dublab.jp のディレクターを務める。

これまでに、国際的なアートフェスティバルやアーティスト・イン・レジデンス事業などを手掛ける。

地域や環境に眠る文化資源を掘り起こし、国内外の多様な才能と協働することで、新たな価値を創造することをコンセプトに活動している。

◇コーナー

#KTCHANのMUNYA MUNYA

MCにArtist/Rapperの#KTCHANをお迎えし、#KTCHANの夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。

#KTCHANワールド全開の新コーナー「#KTCHANのMUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日:毎週水曜日深夜27時35分～27時55分頃

◇コーナー

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。

深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃

『CITY CHILL CLUB』

放送日時：月～金 深夜27:00～29:00

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式Twitter：https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Spotify Music＋Talk：https://open.spotify.com/show/64Xia032ORmqdQv87DsFU7

◇Podcast： https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報：https://lit.link/CITYCHILLCLUB

◇番組ハッシュタグ：#CCC905