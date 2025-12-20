台湾実力派俳優・石知田（シー・チーティエン）２月の来日に向けコメント動画が到着！ 2026年２月22日カレンダーお渡し会2次募集受付中！ 2月23日ファンミーティングはプレイガイド先行受付中！

株式会社シーティー商事

台湾の実力派俳優・石知田（シー・チーティエン）から、2026年2月の来日に向けたコメント動画が到着しました！

石知田は、2026年2月22日（日）にカレンダーイベント『Shih Chih Tian 2026 Calendar お渡し会』、そして2月23日（月・祝）にファンミーティング『Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞』を開催予定です。

今回届いたコメント動画では、カレンダーお渡し会やファンミーティングについて、日本語で語っており、2月のイベントを心待ちにする石知田の想いが伝わる内容となっています。

石知田は、現在Netflixにて配信中の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』に出演中。これまでのイメージを覆す衝撃的な役柄を演じ、その高い演技力が改めて注目を集めています。

そんなドラマで見せる姿とはまったく違う、素顔の石知田に会えるのも、このイベントならではの魅力です。

2月22日に開催されるカレンダーお渡し会では、石知田が直接カレンダーをお渡し、さらに2ショット撮影の特典も予定されています。

また、2月23日のファンミーティングでは、トークや企画を通して、より近い距離でファンとの交流を楽しめる内容を準備中です。一般席にはお見送り会、VIP席には1対1でのトーク＆サイン会といった、特別な時間を感じられる特典も用意されています。

現在、カレンダーお渡し会は2次募集を受付中、ファンミーティングはプレイガイド先行受付中（12月21日23：59まで）です。

カレンダーお渡し会やファンミーティングを通して、石知田のさまざまな表情に触れられる特別な2日間に、ぜひご期待ください。

コメント動画はこちら⇒ https://youtu.be/vtVD_L4ghac(https://youtu.be/vtVD_L4ghac)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vtVD_L4ghac ]

【イベント概要】

★カレンダーイベント

『Shih Chih Tian 2026 Calendar お渡し会』

開催日：2026年2月22日（日）14：00～

開催場所：誠品生活日本橋店内

内容詳細：『Shih Chih Tian 2026 Calendar【豪華版】』お渡し会

・1セット（通常版+豪華版）購入者につき・・・豪華版を1冊お渡し+スマホ2SHOT撮影

■詳細はこちらへ↓

https://www.eslitespectrum.jp/news/a2fcd0e2-c22e-4fe9-80a3-3d0a5342fff6

★ファンミーティング

『Shih Chih Tian 1st Fan Meeting in Japan

＜Where Time Meets You ～僕らの時間が出会う場所～＞』

■日時

2026年2月23日（月・祝）

1部 12：15開場／13：00開演

2部 16：15開場／17：00開演

■会場

東京証券会館

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町１丁目５－８

■チケット料金

VIP席：19,500円（税込）

一般席：13,500円（税込）

※4歳以上有料、3歳以下入場不可

■特典

＜VIP席＞

・前方席確保

・メッセージ入りオリジナルポストカード

※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。

・終演後のトーク＆サイン会

※石知田が描いたイラスト（印刷）にサイン。お一人様につき約60秒を予定

※携帯での撮影可

＜一般席＞

・メッセージ入りオリジナルポストカード

※メッセージは印刷、1部と2部ではメッセージ内容が異なります。

・終演後のお見送り会

※携帯での撮影可

※チケットはイベント特設サイト内【TICKET】よりお申し込みください。

■イベント特設サイト

https://shihchihtian.ctcorporation.co.jp/

■石知田（シー・チーティエン）プロフィール

1990年12月10日生まれ、台湾・台北市出身。

2014年、映画『軍中楽園』で長編映画デビュー。

以降、『私の少女時代-Our Times-』『若葉のころ』（2015年）、『君のためのタイムリープ』（2017年）、『悲しみより、もっと悲しい物語』（2018年）、日台合作映画『恋恋豆花』（2020年）など、数多くの映画やドラマに出演。

2021年にはドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反擊』で主要キャストを務め、日本でも大きな注目を集める。

その後もドラマ『Q18量子預言』（2024年）、『火車來去』（2025年）など話題作に出演。最新作はNetflixで世界同時配信の台湾ドラマ『もしも太陽を見なかったなら』。

■日本公式SNS

石知田 Japan Official X：@ShihChihTian_JP

石知田 Japan Official Instagram：@shihchihtian_jp