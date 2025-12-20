STU48 4´ü¸¦µæÀ¸¡É½é¡É¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ø¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù～1£¸Ì¾¤¬¹ï¤ó¤ÀÌ¤Íè¤Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡É½Ð¹Ò¡É～
½Ð¹Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¼Ì¿¿¤´»ÈÍÑ¤Ë¤Ï(C)STU¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSTU48¤Î4´ü¸¦µæÀ¸¤¬¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¹Åç¸©¡¦BLUE LIVE HIROSHIMA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿STU48Âè4´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢8·î1Æü¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡¢8·î31Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö@JAM EXPO 2025 supported by UP-T¡×¤Ë¤Æ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢4´ü¸¦µæÀ¸18Ì¾¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï12Ì¾ÂÎÀ©¤Ç¡¢ÃëÍ¼2¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£18Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢Î¾¸ø±é¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«6Ì¾¤Î¤ß¤Ç¡¢»Ä¤ë12Ì¾¤Ï1Éô¡¦2ÉôÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¡È6Ì¾¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¡É¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¡¢STU48¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ö´õË¾¡×¡ÖÊõÊª¡×¡Ö¸÷¡×¡Ö½Ð¹Ò¡×¤ÎÁ´4¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ç¤Ï¡¢S¡¦T¡¦U¤Î3¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¿¶ÉÕÎý½¬¤ä¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ëepisode4¡Ö½Ð¹Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄê¥á¥ó¥Ðー6Ì¾¤ÎÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ®¤·¤¿ÎÞ¤ä´î¤Ó¡¢³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢STU48¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¡¢¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢4´ü¸¦µæÀ¸¤¬STU48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
STU48
´ñÀ×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥Èー¥êー
Overture¤¬Î®¤ì¡¢½Ð¹Ò¤Î¹ç¿Þ¤È¤·¤ÆÌÄ¤ê¶Á¤¯Á¥¤Îµ¥Å«3²ó¤ÈÇÈ²»¡¢¤½¤·¤ÆµÒÀÊ¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£4´ü¸¦µæÀ¸¤Î¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø½Ð¹Ò¡Ù¤«¤é¸ø±é¤ÏËë¤ò³«¤±¡¢STU48¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤òÅº¤¨¤¿°§»¢¤ò¼Â»Ü¡£Á¾²æÉô¤¢¤³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï·è¤á¤¤ì¤º¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËChatGPT¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÆþ¤ê¸ý
Îø¤Ï²¾ÉÂÃæ
Â³¤¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎø¡É¤ä¡È¹¥¤¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£STU48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿4´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
Â©¤ò¤¹¤ë¿´
É÷¤òÂÔ¤Ä
ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¡¢STU48¤È½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¡¢4´ü¸¦µæÀ¸¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¤â¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÉ½¸½¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡ØÂ©¤ò¤¹¤ë¿´¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿²°ÌÚÍ¥ºÚ¤Ï¡¢¡ÖÁ°Æü¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡ØÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¹âÂ¼ÛÙ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â³¤¯¡Ø°Å°Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿ÅçÅÄ¼Ó¹á¤¬¡¢¡ÖËèÆü¡¢É¨¤Ë¥¢¥¶¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ¤ÎÀ¼
ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ°¦·ë¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á4´ü¸¦µæÀ¸¤Î¡Ø¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù¸ø±é¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£À¥¸ÍÆâ¤Î¡ÈÀÄ¤¤³¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢STU48½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ØÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÀ¼¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ì´ÎÏ
ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ì¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤ò¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤³¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ßÀÅÄÈþ°Ô¤Ï¡Öº£Æü¤Î¸ø±é¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ê¿§¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢º£Æü¤Î¸ø±é¤ò¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡ØÌ´ÎÏ¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£4´ü¸¦µæÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤½Ð¤¹Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ¶¯¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢4´ü¸¦µæÀ¸18Ì¾¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇÈ¯´ø¤·¡¢STU48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢¡ËÜÆü¤Î³µÍ×
¢£½Ð±é¾ì½ê¡¡¡¡STU48¸¦µæÀ¸¸ø±é¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡×
¢£Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)¡¡¡¡1Éô ¡§ ³«¾ì11:30/³«±é12:00¡¡2Éô : ³«¾ì15:30/³«±é16:00
¢£²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¹Åç¸©¡¦BLUE LIVE HIROSHIMA¡Ê¹Åç»ÔÆî¶è±§ÉÊ³¤´ß3ÃúÌÜ12-69¡Ë
¢£½Ð±é¥á¥ó¥Ðー ¡öÂÀ»ú¤Ï1Éô2Éô¤È¤â¤Ë½Ð±é¥á¥ó¥Ðー
1Éô : ÀÐ¾¾ÍÛºÚ¡¦°æ¾åµ×Îâ°É¡¦ÌÚ¸¶É±²ÖÀ¤¡¦¾®¾¾ÆàÐÒ¡¦ÅçÅÄ¼Ó¹á¡¦Á¾²æÉô¤¢¤³¡¦
¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¦ÌîÃæè½±û¡¦ßÀÅÄÈþ°Ô¡¦Æ£ÅÄ°¦·ë¡¦²°ÌÚÍ¥ºÚ¡¦²£°æ·ëºÚ
2Éô¡§ ÉóÃÝ¿¿Æà¡¦ºäÌÚ³ð°¦¡¦ºäºê°¦¡¦ÅçÅÄ¼Ó¹á¡¦Á¾²æÉô¤¢¤³¡¦¹âÂ¼ÛÙÎ¤¡¦
ÅÄÃæÆàºÚ»Ò¡¦Æ»ÊÝÎ°Æî¡¦ßÀÅÄÈþ°Ô¡¦Æ£ÅÄ°¦·ë¡¦»°¹¥¿¿åº¡¦²°ÌÚÍ¥ºÚ
¢¡ËÜÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M£±¡¡½Ð¹Ò (ALL)
M£²¡¡STU48 (ALL)
M£³¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¤À ¡ÊALL¡Ë
M£´¡¡´ñÀ×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥Èー¥êー (ALL)
MC£±.
M£µ¡¡ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¡¡Ê1Éô¡§ÌÚ¸¶¡¦ÌîÃæ¡¦ßÀÅÄ¡¦Æ£ÅÄ¡Ë¡¡¡Ê2Éô¡§ºäÌÚ¡¦ßÀÅÄ¡¦Æ£ÅÄ¡¦»°¹¥¡Ë
M£¶¡¡Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ä¤«¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¡¡Ê1Éô¡§ÀÐ¾¾¡¦¾®¾¾¡¦Á¾²æÉô¡¦¹âÂ¼¡¦²£°æ¡Ë ¡Ê2Éô¡§ÉóÃÝ¡¦ºäºê¡¦Á¾²æÉô¡¦¹âÂ¼¡¦ÅÄÃæ¡Ë
M£·¡¡Ã¯¤«¤È¤¤¤¿¤¤¡¡¡Ê1Éô¡§°æ¾å¡¦ÅçÅÄ¡¦²°ÌÚ¡Ë¡¡¡Ê2Éô¡§ÅçÅÄ¡¦Æ»ÊÝ¡¦²°ÌÚ¡Ë
M£¸¡¡Îø¤Ï²¾ÉÂÃæ¡¡¡Ê1Éô¡§¾®¾¾¡¦Á¾²æÉô¡¦ÌîÃæ¡¦ßÀÅÄ¡¦Æ£ÅÄ¡¦²£°æ¡Ë¡¡¡Ê2Éô¡§ÉóÃÝ¡¦ºäÌÚ¡¦ºäºê¡¦Á¾²æÉô¡¦ßÀÅÄ¡¦Æ£ÅÄ¡Ë
M£¹¡¡¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¡¡¡Ê1Éô¡§ÀÐ¾¾¡¦°æ¾å¡¦ÌÚ¸¶¡¦ÅçÅÄ¡¦¹âÂ¼¡¦²°ÌÚ) (2Éô¡§ÅçÅÄ¡¦¹âÂ¼¡¦ÅÄÃæ¡¦Æ»ÊÝ¡¦»°¹¥¡Ë
MC£².
M10 Â©¤ò¤¹¤ë¿´ ¡ÊALL¡Ë
M11 É÷¤òÂÔ¤Ä ¡ÊALL¡Ë
M12 Âç¹¥¤¤Ê¿Í (ALL)
M13 °Å°Ç ¡ÊALL¡Ë
MC£³.
M14 À¥¸ÍÆâ¤ÎÀ¼ ¡ÊALL¡Ë
Encore
EN1 À©Éþ¤Î½Å¤µ ¡ÊALL¡Ë
EN2 ¥Ú¥À¥ë¤È¼ÖÎØ¤ÈÍè¤¿Æ»¤È ¡ÊALL¡Ë
MC£´.
EN3 Ì´ÎÏ ¡ÊALL¡Ë
¢£¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È
ÀÐ¾¾ ÍÛºÚ¡Ê¤¤¤·¤Þ¤Ä ¤Ï¤ë¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2009Ç¯1·î3Æü¡Ê16ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : Ê¡²¬¸©½Ð¿È
4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÀ®²Ì¤òÁ´ÎÏ¤ÇÆÏ¤±¤Ä¤Ä¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4´üÁ´°÷¤Çºî¤ë°ìÂÎ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶Ê¤´¤È¤ÎÉ½¾ð¤ä´¶¾ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆMC¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡ªº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸ø±é¤Ë¤¹¤ë¡¢¸«¤ëÅÙ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
°æ¾å µ×Îâ°É¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨ ¤¯¤ì¤¢¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2010Ç¯3·î28Æü¡Ê15ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
4´ü¸¦µæÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¤òÌµ»ö·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤ó¤É¤¤»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ª
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤Ç¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª
»ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡ª¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢STU48¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÉóÃÝ ¿¿Æà¡Ê¤«¤Ö¤¿¤± ¤Þ¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2005Ç¯4·î4Æü¡Ê20ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ²¬»³¸©½Ð¿È
³§¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¡¢STU48¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿STU48¤é¤·¤µ¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê4´ü¸¦µæÀ¸¤é¤·¤µ¤òÂô»³¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢18¿Í¤Ç¿´¤ò°ì¤Ä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î½Ö´Ö¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤È´¶Æ°¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿ー¤¯¤µ¤ó¡ª¤À¤¤¤¹¤¤Îµ¤»ý¤Á¤âÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÌÚ¸¶ É±²ÖÀ¤¡Ê¤¤Ï¤é ¤Ò¤Ê¤è¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2012Ç¯10·î12Æü¡Ê13ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
º£²ó¤Î¡¢¸ø±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¸«¤ÆÍß¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ì¥¥ì¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢4´ü¸¦µæÀ¸Á´°÷¤Çµ±¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¾®¾¾ ÆàÐÒ¡Ê¤³¤Þ¤Ä ¤Ê¤æ¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2005Ç¯12·î8Æü¡Ê20ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : Ê¡²¬¸©½Ð¿È
¡¡
4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÎø¤Ï²¾ÉÂÃæ¡×¤ÎºÇ½é¤Î¥»¥ê¥Õ¡ÖCause I miss you!¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ²Ä°¦¤¯ÆÏ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£É½¾ð¤äÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºäÌÚ ³ð°¦¡Ê¤µ¤«¤ ¤È¤ï¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯12·î15Æü¡Ê14ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
"½é¤á¤Æ¤Î4´ü¸¦µæÀ¸¤À¤±¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤Ïº£²ó¸ÇÄê¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤È¤ï¤ï¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹💪
¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)
¼¡¤Ï¸ÇÄê¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹
ºäºê °¦¡Ê¤µ¤«¤¶¤ ¤¢¤¤¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2004Ç¯9·î5Æü¡Ê21ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : Ê¡²¬¸©½Ð¿È ¡¡
"»ä¤¿¤Á4´ü¸¦µæÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤ÎË¤«¤µ¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò¡¢Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢Ì¤½Ï¤Ç»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¿¤À¤¯Á´¤Æ¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£"
ÅçÅÄ ¼Ó¹á¡Ê¤·¤Þ¤À ¤µ¤ä¤«¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2007Ç¯6·î2Æü¡Ê18ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
"½é¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÌó4¥ö·î¡£¤¤Ã¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢4´ü¸¦µæÀ¸18¿Í¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¶¼Õ¤È¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢»×¤ï¤º¤Ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤È¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª"
Á¾²æÉô ¤¢¤³¡Ê¤½¤¬¤Ù ¤¢¤³¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2009Ç¯3·î27Æü¡Ê16ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : °¦É²¸©½Ð¿È
¡¡
"»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー¤Î»þ¤ÏÂç¤¤Ê¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤ÎÁ°ºÂ¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤¬¹¥¤¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ä¶Ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢É½¾ð¤äÆ°¤¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª"
¹âÂ¼ ÛÙÎ¤¡Ê¤¿¤«¤à¤é ¤·¤ª¤ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2002Ç¯6·î30Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ºë¶Ì¸©½Ð¿È
4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¶ì¼ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÂçÀÚ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ ÆàºÚ»Ò¡Ê¤¿¤Ê¤« ¤Ê¤Ê¤³¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2006Ç¯1·î27Æü¡Ê19ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ÂçºåÉÜ½Ð¿È
½é¤á¤Æ¤Î¸ø±éÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤È¤¨¿¶¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ù¤Ã¤Æ´é¤ò¤·¤Ê¤¤!!³Ú¤·¤¤´é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¶Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤òÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹!!
»ä¤¬¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê!!
¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¾Ð´é¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤½¤¦³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!
4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤¯¸ø±é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!
Æ»ÊÝ Î°Æî¡Ê¤É¤¦¤Û ¤ë¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2007Ç¯11·î2Æü¡Ê18ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¼«Ê¬Ã£¤â³Ú¤·¤á¤¿¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
É½¾ð´ÉÍý¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Â©¤ò¤¹¤ë¿´¤Î²Ö³«¤¯¤È¤³¤í¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£¸å¤ÏÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌîÃæ è½±û¡Ê¤Î¤Ê¤« ¤ê¤ª¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2012Ç¯10·î26Æü¡Ê13ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
Íè¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¸«¤ËÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ¤âËÜÈÖ¤ò°Õ¼±¤·¡¢Âç¤¤¯Æ°¤ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Îý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾Ð´é¤È¡¢¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¾Ð´é¤È¸µµ¤°ìÇÕ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£¸å¤â¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ßÀÅÄ Èþ°Ô(¤Ï¤Þ¤À ¤ß¤¤¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2008Ç¯6·î19Æü¡Ê17ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : °¦É²¸©½Ð¿È
¤Þ¤º¤Ï¡¢4´ü¸¦µæÀ¸¸ø±é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë³Ú¶Ê°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë4´ü¸¦µæÀ¸¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿4´ü¸¦µæÀ¸¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¸ø±é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¦°ì²ó¤ß¤¿¤¤¡ªÁ°¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£4´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸ø±é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
Æ£ÅÄ °¦·ë¡Ê¤Õ¤¸¤¿ ¤¢¤à¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2010Ç¯8·î23Æü¡Ê15ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹áÀî¸©½Ð¿È
¸ø±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉ½¾ð¤ò1ÈÖ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸ø±é¤Þ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢
¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢18¿Í¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÎý½¬¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÜÈÖ120%¤¤¤ä200%¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
»°¹¥ ¿¿åº¡Ê¤ß¤è¤· ¤Þ¤¢¤ä¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î17Æü¡Ê14ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ¹Åç¸©½Ð¿È
¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Çµ±¤¤¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª¾Ð´é¤È¡¢¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤±¤É¥À¥ó¥¹¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¤É¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
»ä¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¸µµ¤¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤é²ÎÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¡ª¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¾Ð´é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤ËÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
²°ÌÚ Í¥ºÚ¡Ê¤ä¤® ¤æ¤¦¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2008Ç¯2·î11Æü¡Ê17ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
4´ü¸¦µæÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÀº°ìÇÕ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤â²Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£ÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Çº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²£°æ ·ëºÚ(¤è¤³¤¤ ¤æ¤¤¤Ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§ 2007Ç¯9·î27Æü¡Ê18ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡ : ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡¡¡
¡¡
4´ü¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶Ê¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¸¦µæÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£STU48¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STU48¸ø¼°X¡§https://x.com/STU48_official_
STU48¸ø¼°HP¡§https://sp.stu48.com
STU48¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@stu4858
1Éô½¸¹ç
2Éô½¸¹ç