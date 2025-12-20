2026年の運気を、美しく整える。『開運カレンダー2026』販売開始！一粒万倍日・天赦日・月の満ち欠けまで網羅した“実力派ミニマルカレンダー”が登場！

株式会社ビジュアル東京

2026年の運気を美しく整える『2026年1月始まり 開運カレンダーシリーズ』が新登場。

六曜・干支・九星・月相・二十四節気・七十二候・一粒万倍日・天赦日など、開運にまつわる暦情報を凝縮。占いを日常に取り入れたい方から、吉日選びを重視するビジネスパーソン、季節のリズムを暮らしに活かしたい方まで、幅広い層に“時を整える1年”を提供するカレンダーシリーズです。

本年は 「壁掛けカレンダー」 と 「卓上カレンダー」 の2種類をラインナップし、それぞれ異なる使い勝手と世界観で日々の運気をサポートします。

【商品概要】

鏡月鑑定事務所監修のもと、さまざまな暦情報を過不足なく収録。

単なる日付の確認にとどまらず、「日取り判断」「運気の流れ」「季節の巡り」の3つをこのカレンダーだけで理解できる構成に仕上げました。

【商品特徴】

■ 暦情報が凝縮！2026年度1月始まり 壁掛けカレンダー

URL：https://visualtokyomart.com/products/kaiun-wall-calendar

2026年度版の壁掛けカレンダーには、

六曜・干支・九星・月相・土用・一粒万倍日・天赦日・三隣亡・二十四節気・七十二候・二十八宿・旧暦など、暦を読み解くために必要な情報を幅広く掲載しています。

【特徴】

● 吉日／注意日の把握がひと目で可能

● 季節の変化を細やかに感じられる二十四節気／七十二候を掲載

● 月相（満ち欠け）を月のアイコンで直感的に表示

● QRコードで鏡月鑑定事務所監修の暦解説ページを閲覧

QRコード先では、六曜・干支・九星・二十八宿・吉日・月相・二十四節気・七十二候・注意日など、暦を理解し、行動に移すための情報をいつでも確認できます。

■ これだけは実践してほしい暦情報が厳選！2026年度1月始まり 卓上カレンダー

URL：https://visualtokyomart.com/products/kaiun-desk-calendar

2026年度版の卓上カレンダーは、

六曜・干支・九星・月相・土用・一粒万倍日・天赦日・三隣亡・二十四節気といった

日常で役立つ暦情報を、卓上サイズに合わせて厳選して掲載しています。

コンパクトながら、必要十分な情報をバランスよくまとめたカレンダーです。

【特徴】

● デスクに置きやすいシンプルでミニマルなデザイン

● 吉日・注意日・月相がひと目で把握できる

● 毎日自然に“暦のリズム”が視界に入る設計

● 裏表紙に鏡月鑑定事務所監修の「暦の解説」 を掲載！

・六曜の意味

・一粒万倍日・天赦日の意味

・月相に合わせた過ごし方

・土用・三隣亡など注意日

スマホを開かなくても手元だけで理解できる、デスク特化型”の使いやすさが特徴です。

■ お得なセット販売（300円引き）

壁掛けカレンダーと卓上カレンダーをセットで購入すると、

300円引きになる「カレンダーセット割」をご用意しています。

https://visualtokyomart.com/products/calendarset-2026-1-2026-12

「開運卓上カレンダー2026」と「開運壁掛カレンダー2026」のセット価格は、2,670円（税込）です

● 自宅の壁には壁掛け

● デスクでは卓上

と使い分けることで、1年を通じて暦のリズムを生活に取り入れやすくなります。

【商品詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66380/table/21_1_f6dad0438b7ae71236d7f6b5014e3dec.jpg?v=202512211251 ]

■販売元

社名： 株式会社ビジュアル東京

本社： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-1-1

事業概要： 商品の企画・開発・販売

公式ホームページ： https://visualtokyomart.com/