るぅと(すとぷり)、自身が手がけた2ndフルアルバム『君と僕の約束』のCD収録曲一挙公開！ワンマンライブの2次先行受付もスタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「るぅと」本人が手がけた2ndフルアルバム『君と僕の約束』の収録曲一覧を公開いたしました。さらに、2026年2月・3月にかけ国立代々木競技場第一体育館にて開催するワンマンライブのSTPR TICKET・プレイガイド2次先行受付を2025年12月20日(土)に開始したことをお知らせいたします。

2025年12月20日(土)20:30に、2ndフルアルバム『君と僕の約束』の収録曲一覧を公開いたしました。本作は、2019年10月発売の『君と僕の秘密基地』に続く約6年ぶりのリリースです。

通常盤には、るぅと自身が作詞・作曲を手掛けた新曲を多数収録。初回限定盤Aには「全カット撮り下ろし実写フォトブック」を、初回限定盤Bにはセルフカバー音源を収めたCD2枚組とアクリルスタンドを同梱した豪華仕様となっています。

さらに、「るぅと」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』を、2026年2月28日(土)・3月1日(日)の2日間にわたり、昼夜全4公演で開催いたします。

6年前に「いつか立ちたい」と語っていた夢の舞台が、ついに現実となる特別な公演です。これまで応援してくださっているリスナー(ファンの呼称)の皆さまへの感謝を込め、最高の時間と空間をお届けします。

本公演のSTPR TICKET・プレイガイド2次先行受付を、2025年12月20日(土)21:00より開始いたしました。「るぅと」が夢見てきた場所でのワンマンライブを、ぜひ会場で共に見届けてください！

■「るぅと」2ndフルアルバム『君と僕の約束』収録曲一覧

― 通常盤/初回限定盤A/初回限定盤B Disc1 収録曲 ―[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/593_1_fb21e78f3a3f97c7caf652d3dc953fe7.jpg?v=202512211251 ]

― 初回限定盤B Disc2 収録曲 ―[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/593_2_310de99b81ad3a9910b6091e5eec0558.jpg?v=202512211251 ]― 『君と僕の約束』デジタル配信収録曲 ―

■「るぅと」2ndフルアルバム『君と僕の約束』情報

【タイトル】君と僕の約束

【発売日】2026年1月28日(水)

【予約受付開始】2025年11月8日(土)19:30

●通常盤

品番：STPR-1027

JAN：4573677066700

価格：2,750円(税込)、2,500円(税抜)

仕様：CD1枚(新曲を含む全21曲を収録)

●初回限定盤A

品番：STPR-9060

JAN：4573677066687

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)＋全カット撮り下ろし実写フォトブック

●初回限定盤B

品番：STPR-9061/2

JAN：4573677066694

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD2枚(Disk1:通常盤収録 Diask2：セルフカバー音源全5曲収録)+アクリルスタンド

■「るぅと」ワンマンライブ 『君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館』 公演情報

【公演タイトル】 君と僕の約束 in 国立代々木競技場第一体育館

【開催日時】

-2026年2月28日(土)

[1部]開場 11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00

-2026年3月1日(日)

[1部]開場 11:30／開演 12:30

[2部]開場 16:00／開演 17:00





【会場】 国立代々木競技場第一体育館 〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1ｰ1

【特設サイト】https://root-yoyogi-national-stadium2026.stpr.com

■チケット販売情報

[STPR TICKET・プレイガイド2次先行(抽選)]

【受付期間】

2025年12月20日(土)21:00～2026年1月6日(火)23:59

【チケット価格】

●一般指定席

価格：8,800円(税込)

●ファミリー席(着席指定席)

価格：6,600円(税込)





【受付ページ】

●STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/root

●イープラス：https://eplus.jp/root

●ローソンチケット：https://l-tike.com/root/

●チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/root





【注意事項】

※3才以上有料

※全席指定

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※STPR TICKETにてお申し込みいただく場合は、同行者の方もSTPR IDが必要です

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申し込みください

※「ペイジー」のご利用について、2026年1月1日(木・祝)21:00～1月2日(金)5:30までの間はメンテナンスのためご利用いただけません



STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■るぅと Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。黄色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTubeチャンネル登録者数103万人、TikTokフォロワー70万人、各SNSの合計フォロワー数535万人にのぼる。(2025年12月現在)

楽曲制作を担当する音楽クリエイターとしても活動の幅を広げ、「すとぷり」をはじめとした様々なクリエイターに楽曲を提供しており、これまでに手掛けた曲は100曲以上にのぼる。自身で全曲作詞作曲を手掛けた1stフルアルバム『君と僕の秘密基地』は初週7万枚を突破。2020年1月にはZepp DiverCity(TOKYO)にてワンマンライブも開催した。2025年4月には人気子供番組『おはスタ』のテーマ曲を担当。2026年2月に代々木競技場第2体育館にてワンマンライブを開催予定。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@root_stpr

公式X：https://x.com/root_nico

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@root_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/root_nico

公式LINE：https://page.line.me/455sirmz

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/