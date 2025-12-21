バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、クオンの新たな姿・ガリューデカリバー50を商品化した『DXガリューデカリバー50』(6,820円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2025年12月21日(日)10時に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





DXガリューデカリバー50





■商品特長

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、クオン(演：カルマ)の新たな姿「ガリューデカリバー50」を、DXなりきり玩具として商品化いたします。

セットには、本商品限定のセンタイリング「ガリュードウルフ」が付属。別売りのDXテガジューンにセットすることで、専用の音声が発動します。

ガリューデカリバー50は、劇中のイメージに基づき、ダークウルフデカリバー50とは異なる本体や刃先・首周り部分のカラー・塗装を再現。クオンの「ほら～！お前へのプレゼントはこの僕さ！」など強烈な印象を残すセリフを10種以上収録しており、トリガーを引くことで発動が可能です。また頭部パーツをセットして待機音を発動させた後、トリガーを引くことでクオンがテガジューンガリュードに変身した際の音声も発動可能です。

さらに、本商品は別売りのDXテガジューンとの合体機構を搭載。付属のセンタイリング・ガリュードウルフと合わせ、玩具オリジナル合体遊びが楽しめます。

DXガリューデカリバー50(イメージ)





■商品概要

・商品名 ：DXガリューデカリバー50

・価格 ：6,820円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ガリューデカリバー50…1

センタイリング ガリュードウルフ一式…1

・商品サイズ：ガリューデカリバー50…H約320mm×W約70mm×D約100mm

センタイリング ガリュードウルフ

…H約30mm×W約30mm×D約40mm

(リングパーツ(小)内径約15mm、リングパーツ(大)内径約21mm)

・対象年齢 ：3才以上

・生産エリア：タイ

・電池 ：LR44×2 ※セットされている電池はテスト用です

・予約期間 ：2025年12月21日(日)10時～2026年2月8日(日)23時予定

・商品お届け：2026年7月予定

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)テレビ朝日・東映AG・東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









