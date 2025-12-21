執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、VOCALOMAKETS(運営：株式会社バンピーファクトリー)が展開する合成音声ソフトライブラリ「結月ゆかり」とのコラボレーション眼鏡『結月ゆかり 文倉十 モデル』を2025年12月20日(土)より予約開始しました。





結月ゆかり×文倉十×執事眼鏡eyemirror





2020年、コラボレーション眼鏡第一弾の販売から5年──

このたび、「結月ゆかり」のキャラクターデザインを手掛ける「文倉十先生」に眼鏡デザインをご考案いただくことが叶いました。





文倉先生よりコメントをいただきました。





■文倉十先生スペシャルコメント(全文)

前回のコラボ眼鏡とは少し違った方向で、「結月ゆかりが普段使いしている」というようなイメージでデザインを考えさせていただきました。

ポイントポイントにゆかりさんのモチーフが入っているので、知っている人にはそれとなく伝わるようになっていればいいのですが……。

是非、ゆかりさんとお揃い感を感じつつ、日常の中でもご活用いただけるととても嬉しいです。

自分の拙いラフデザインから素晴らしい眼鏡をお仕立てくださった執事眼鏡eyemirror様には感謝の言葉しかありません。ありがとうございました！





■結月ゆかり 文倉十 モデル

「文倉十先生」の眼鏡デザインを立体化！

「ゆかりさんが普段着用していそうな眼鏡」というデザインコンセプトの通り、男女共に着用しやすいセル×メタルのコンビネーションフレーム。

テンプル(つる)部分は「パープル、パールホワイト、ブラック」の3カラー展開となっています。









【デザイン】

フロントには、ゆかりさんのウサギモチーフをさりげなく取り入れています。

その他にも、ゆかりさんの髪飾りモチーフ/スピーカーユニットモチーフをあしらい、内側にはライン模様をグラデーション加工で再現しました。









【商品概要】

商品名 ：「結月ゆかり」コラボレーション眼鏡

『結月ゆかり 文倉十 モデル』

カラー展開 ：パープル、パールホワイト、ブラック

セット内容 ：眼鏡フレーム、眼鏡拭き、眼鏡ケース

価格 ：15,400円(税込)

機能 ：度付き・PCレンズ対応可能(レンズ代別途)・男女兼用





▼詳細は特設サイトをご覧ください

https://eyemirror.jp/yukari_jyuu_ayakura/





結月ゆかり 文倉十 モデル共通 眼鏡ケース＆眼鏡拭き





■予約購入特典 クリアカード

予約期間中、『結月ゆかり 文倉十 モデル』を1点ご購入ごとに、文倉先生描き下ろしイラストを使用したクリアカードを1枚プレゼントします。





結月ゆかり 文倉十 モデル 予約購入特典





■販売情報

予約期間 ：2025年12月20日(土)～2026年1月18日(日)

商品発送時期：2026年9月下旬頃を予定





・執事眼鏡eyemirror ONLINESHOP

https://ec.eyemirror.jp/





・実店舗

2025年12月21日(日)11：30(OPEN)より予約開始

・文倉先生描き下ろしイラストの等身大パネルも展示！

・サンプルフレームのご試着や、度数測定が可能です。





＜店舗情報＞

・執事眼鏡eyemirror

・執事眼鏡eyemirror -OSAKA-

https://eyemirror.jp/

・アニメコラボメガネ専門店-Animegane-

https://animegane.jp/





▼文倉十 先生情報

・X ： https://x.com/haino

・サイト： https://haino.mods.jp

(C)Jyuu Ayakura





▼「結月ゆかり 公式サイト」

https://vocalomakets.com/

(C)VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corporation.





