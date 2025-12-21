**株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：⼤井 基⾏、以下ClaN）は、運営を⼿がける「ぱらすと！」から、「ぱらすと！クリスマス2025グッズ&ボイス」をClaN MARKETにて発売することをお知らせします。**

**今回の描き下ろしコンセプトは、待ち合わせのドキドキ感が伝わる冬のデートスタイルです。白い息を吐きながらあなたを見つけて微笑む、最高にロマンチックな瞬間を切り取りました。**

**また同時発売されるオリジナルボイスでは、メンバーたちとクリスマスデートを満喫するシチュエーションを再現しており、「家」「水族館」「遊園地」と、それぞれ異なるシーンを収録。さらにEXボイスでは、アナザーストーリーが描かれています。「”ぬくもり”と”ときめき”」がそっと包み込む、特別なクリスマスストーリーあふれるストーリーをお楽しみください！**

https://clan-market.com/collections/parast-official





**＜グッズ詳細＞**

**■ぱらすと！クリスマス2025 タレント全種セット 全4種**

【価格】各種7,700円(税込)

**■ぱらすと！クリスマス2025 アクリルスタンド 全4種**

【販売価格】各種1,980円(税込)【サイズ】本体/約W80×H140mm 台座/約W50×H50mm【素材】アクリル

**■ぱらすと！クリスマス2025 イラスト缶バッジ 全4種**

【販売価格】各種550円(税込)【サイズ】約φ57mm【素材】紙、ブリキ

**■ぱらすと！クリスマス2025 A4タペストリー 全4種**

【販売価格】各種2,200円(税込)【サイズ】約A4サイズ【素材】ポリエステル

**■ぱらすと！クリスマス2025 アクリルアートボード 全4種**

【販売価格】各種2,970円(税込)【サイズ】約A5サイズ【素材】アクリル

**■ぱらすと！クリスマス2025 ブランケット 全1種**

【販売価格】6,820円(税込)【素材】ポリエステル100％【サイズ】90cm×65cm

**■ぱらすと！クリスマス2025 マグカップ全1種**

【販売価格】2,970円(税込)【サイズ】約W110×H92×D80mm ※口径φ80mm【容量】 約310ml【素材】ストーンウェア

※商品は2026年3月中旬以降、順次発送開始予定です。※商品のお届け日はあくまで目安です。前後する場合がございます。※離島の場合、さらにお届け日が1～2日程度遅くなる場合がございます。※なお、自然災害等における不測の事態が起きた場合はお届け日が前後する場合がございます。予めご了承ください。※入金済みの商品のキャンセル・変更・返金対応はいたしかねます。※商品のデザインは変更になる場合がございます。

**＜クリスマス2025ボイス詳細＞**

【価格】通常ボイス各種880円(税込) EXボイス各種550円(税込)【種類】通常全5種、EX全5種

★通常ボイス全セットをご購入いただいたお客様限定で、「オリジナル壁紙」を特典としてプレゼントします！

下記リンクからボイスサンプルをご試聴いただけます！

https://youtu.be/lUf2Yh9rJVE



＜参加メンバー＞

・白傘くらげ「クリスマスにキミと一緒に来られるなんて･･･すごく嬉しいよ。」・薬師乃しの「別に、あなたの好みが気になるとかじゃ･･･ないですから。」・柑原あさひ「わぁ～イルミネーション、写真で見るより綺麗だね。ねぇ、手、出して。」・鈴神うたね「今日の服どうかにゃ？キミ、こういうの好きかなーって思って！」※無断での複製、改変、転載、再配布及び転送等の行為を固く禁じます。※ダウンロード方法・解凍方法につきましては下記ヘルプセンターをご参照ください。



＜関連情報＞



ぱらすと！公式X：https://x.com/parast_official公式YouTube：https://www.youtube.com/@parast_pjIllustrator：meel様https://x.com/me_meel_