株式会社クロスワン、公式ホームページを全面リニューアル

株式会社クロスワン

東京都豊島区千早に本社を置く株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全）は、このたび公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルは、これまでご利用いただいていたホームページにおいて、一部リンク切れや情報の分かりにくさが発生していたことを受け、閲覧環境や情報導線を見直し、より快適にご利用いただけるサイト構成へと刷新することを目的として実施したものです。

新しいホームページでは、当社の事業内容や会社情報を整理し直し、初めて当社を知る方にも分かりやすい構成としました。また、スマートフォンやタブレットからの閲覧にも対応し、デバイスを問わずスムーズに情報をご確認いただけます。

今後も株式会社クロスワンは、情報発信の質向上とサービス改善に継続的に取り組み、お客様・取引先・地域の皆さまとのより良い関係構築を目指してまいります。

■ リニューアル後の公式ホームページ

https://www.9631.co.jp/

■ 株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■ 会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：

ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社クロスワン

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

TEL：03-5986-1118

Email：shop@photo-cross.jp

お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html