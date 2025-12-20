昨年に引き続き、アルゴ式が国内最大規模の高校生・高専生向けプログラミングコンテスト『プログラミング甲子園2025』の競技制作を担当
株式会社アルゴ式（東京都、代表：中村 聡志、以下 「アルゴ式」）は、昨年に引き続き、優勝賞金100万円、国内最大規模の高校生・高専生以下向けプログラミング甲子園2025の予選及び本選の競技制作を担当しました。
競技作成は昨年に引き続き、情報オリンピックの問題作成やICPC(国際大学対抗プログラミングコンテス)などでも活躍しプログラミング教育に詳しい米田兄弟監修のもと、各大学で競技プログラミングの現役選手のみなさまにご協力いただきました。
競技の詳細はこちらからご覧いただけます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000267.000032396.html
また、2025年8月23日(土)に行われた本戦の様子は、こちらから観戦することができます。
https://www.youtube.com/watch?v=bMmxK5puFug
■アルゴ式担当者
【予選問題監修・本選問題作成】
(株)アルゴ式 代表取締役社長 中村 聡志
東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 修士1年 米田 優峻
東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻 修士1年 米田 寛峻
【オンライン予選問題作成】
東北大学 理学部数学科 3年 松村 真於
慶應義塾大学 理工学部数理科学科 4年 佐々木 優真
東京科学大学 情報理工学院 数理・計算科学系 4年 渡邊 真
大阪大学 医学部医学科 5年 富本 舜将
東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 修士1年 生平 大悟
京都大学大学院 情報学研究科 修士1年 井上 誠大
京都大学大学院 理学研究科 修士1年 高野 幸紀
【オフライン予選問題作成】
京都大学 情報学研究科 修士1年 井上 誠大
■プログラミング甲子園について
教育現場や社会において、プログラミングの重要性がますます高まっています。この度、多くの方にプログラミングの楽しさを知っていただき、意欲的に学ぶモチベーションを持っていただくために、本大会が開催されることとなりました。
オンライン予選を通過した8チームとオフライン予選を通過した1チームをあわせた9チームが、8月23日に行われる本選にてゲームAIで対戦。優勝チームには賞金100万円等が授与されます。
【全体概要】
参加資格 ：開催日において小学生、中学生、高校生または高専生であること
大会仕様 ：予選は得点による順位、本戦はトーナメント方式
優勝賞品 ：賞金総額1,000,000円以上、トロフィー、副賞
競技制作 ：株式会社アルゴ式
主催 ：プログラミング甲子園 2025実行委員会
後援 ：一般社団法人ソフトウェア協会
国立高等専門学校機構
文部科学省
徳島新聞社
公式サイト：https://programmingkoshien.cloud-ace.jp
■会社概要
社名 ：株式会社アルゴ式
会社所在地：東京都千代田区東神田2-4-12 KVTビル2 3階
設立年月日：2022年3月3日
代表者 ：中村聡志
サイトURL：https://algo-method.co.jp