一般社団法人「向島青色申告会」主催の確定申告書作成指導の講座に登壇しました

ARMS会計株式会社

ARMS会計株式会社(https://arms-kaikei.co.jp/)（代表取締役／公認会計士・税理士 太田昌明）は、2025年12月19日、向島青色申告会(https://aoiro-mkjm.main.jp/)にて開催された確定申告書作成指導の講座に講師として登壇し、顧問税理士がいない個人事業主を対象に、個人事業税を中心とした所得税の確定申告に関する実務指導を行いました。

本講座は、国税局が外部委託により実施している「会計ソフトを利用した記帳指導事業」の一環として開催されたもので、全5回のうち最終回を税理士が担当する形式です。

これまでの回は青色申告会が主催し、最終回では、税理士が講師として派遣され、より実務的かつ具体的な確定申告対応を行う内容となっています。

当日は、税理士関与がなく、青色申告会にも未加入の個人事業主の方々を対象に、e-Taxを用いた確定申告の進め方を中心に解説しました。

具体的には、e-Taxの基本的な操作方法、入力時の注意点、判断に迷った際の調べ方や国税庁公表資料の活用方法など、実務でつまずきやすいポイントを説明しました。

また、近年注目が高まっているAIツールの活用についても触れ、適切にAIを活用することで、税務関係・税務手続の調査の効率化が可能となり、結果として記帳・申告にかかるコスト削減につながることをプロンプトの実例を交えて紹介しました。

単なるツール紹介にとどまらず、「どの工程で、どのように使うと効果的か」という実務目線での活用方法を共有しています。

参加者からは、「e-Taxの全体像が整理できた」「これまで不安だった入力作業の考え方が理解できた」といった声が寄せられ、確定申告を自力で進めるための実践的な知識を提供する機会となりました。

ARMS会計株式会社では、今後も地域の納税者支援や中小事業者向けの実務支援を通じて、税務・会計に関する正しい知識の普及と、業務効率化による事業者の負担軽減に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：ARMS会計株式会社

代表者：代表取締役社長 太田昌明（公認会計士・税理士）

事業内容：税務顧問、確定申告支援、記帳指導、スタートアップ支援・財務アドバイザリー業務 等

URL：https://arms-kaikei.co.jp/