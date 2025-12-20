国際ビジネス連結機構、マレーシア支部「RENKETSUマレーシア」を本格始動

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2025年12月3日、国際ビジネス連結機構のマレーシア支部「RENKETSUマレーシア」を本格始動したことをお知らせいたします。

本支部では、マレーシア市場への進出支援に加え、ASEAN全体への事業展開を見据えた拠点として、日本企業の海外展開をよりスムーズに支援してまいります。

■ RENKETSUマレーシアの役割

「RENKETSUマレーシア」は、国際ビジネス連結機構が展開する海外拠点の一つとして、日本企業とマレーシア現地企業・団体との橋渡しを担う実践型の支援拠点です。

現地企業とのビジネスマッチング、商談機会の創出、交流会や体験型イベントの企画運営を通じて、日本企業が、単なる情報収集にとどまらず、実際に現地で動きながら海外展開を進められる環境を提供します。

国際ビジネス連結機構は今後、RENKETSUマレーシアを起点に、商談確約ツアー、交流イベント、ライブコマース、現地企業との連携施策を継続的に展開し、日本企業のマレーシアおよびASEAN市場進出を中長期的に支援してまいります。

■ マレーシア市場の特徴と可能性

マレーシアは、毎年およそ5％前後の安定した経済成長を続けている東南アジア有数の成長国です。政治・経済の安定性に加え、多民族国家ならではの国際性、英語が広く通じるビジネス環境を有しており、海外企業にとって参入しやすい市場として評価されています。

また、ASEAN諸国の中心に位置する地理的優位性から、周辺国へのアクセスにも優れ、シンガポール、インドネシア、タイ、ベトナムなどへの展開を見据えたASEAN進出のハブ拠点として注目を集めています。

こうした背景から、マレーシアは「最初の海外進出先」や「ASEAN展開の足がかり」として、日本企業にとって戦略的価値の高い国となっています。





■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。





■ 提供サービス（一部）

・RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）

・RENKETSU STORE（越境EC販売支援）

・海外企業との交流会・提携

・海外展開支援セミナー・体験型ツアー





【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など