VTuberプロダクションNeo-Porte、クリスマスグッズ発売！
株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ、以下「Neo-Porte」）は、クリスマスをテーマにしたグッズ「Neo-Porte Christmas 2025」を、2025年12月20日(土)から12月27日(土)までの期間、Neo-Porte official Shopにて限定販売いたします。
■「Neo-Porte Christmas 2025」概要
「Neo-Porte Christmas 2025」では、タレントたちそれぞれに似合った新しいクリスマス衣装をお披露目します。所属タレント全22名が登場するタペストリーをはじめ、アクリルスタンド、缶バッジ、フォト風カード、フォト風カードホルダー、そして16名によるクリスマスボイスも販売いたします。また、本グッズは人気イラストレーターのLunar様（X：@Lunar_815(https://x.com/Lunar_815)）による撮りおろしビジュアルを使用しています。詳細は、Neo-Porte official Shopをご覧ください。
詳細はこちら :
https://www.neoporte-webshop.com/
▼タペストリー
価格：3,850円（税込）
サイズ：約W728mm×H515mm
▼アクリルスタンド（全22種）
価格：各2,200円（税込）
本体：約W80mm×約H158mm 台座：約W48mm×約H55mm
※本体は演者によりサイズが異なります。
▼缶バッジ（全22種）
価格：各550円（税込）サイズ：約φ57mm
▼ランダムフォト風カード
A）渋谷ハル／水無瀬／絲依 とい／昏昏アリア／青桐 エイト／白那 しずく／麻倉 シノ
B）白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／八神 ツクモ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン
C）或世 イヌ／夜絆 ニウ／久我 レオ／瀬尾 カザリ／幽乃 うつろ／柊 ツルギ／甘音 あむ／光葉 エニ
価格：各400円（税込）
サイズ：約H85mm×約W55mm
※当たりには『ホログラム加工』入り
▼アクリルブロック（全22種）
価格：各1,500円（税込）
サイズ：H55mm×W85mm×D10mm
▼フォト風カードホルダー
価格：2,500円（税込）
サイズ：約W75mm×約H120mm
▼ハロウィンボイス（全16種）
価格：各500円（税込）
白雪 レイド／緋月 ゆい／天帝 フォルテ／心白 てと／久我 レオ／絲依 とい／瀬尾 カザリ／昏昏 アリア／青桐 エイト／八神 ツクモ／白那 しずく／麻倉 シノ／甘音 あむ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン／光葉 エニ
■Neo-Porteとは
「Neo-Porte」はVTuberの渋谷ハル、プロゲーミングチームの Crazy Raccoon、歌手のまふまふ、そらるがプロデュースを行う、多様な個性が集うVTuberプロダクションです。現在、0期生から7期生の合計22名がデビューしており、それぞれが個性を活かして活躍しています。当社は「一大コンテンツ化」を実現すべく、歌やゲームに力を注いでおり、スタート前から猛烈な話題を呼び、VTuber業界だけでなく様々なジャンルから注目され続けています。個々のデビューにとどまらず、グループ全体としてのブランド力向上を目指し、メディアやイベントを通じて各期生の活動をファンの皆様にお届けし成長を続けています。
Neo-Porte公式サイト：https://neo-porte.jp/
Neo-Porte公式YouTube：https://www.youtube.com/@neoporte-office
Neo-Porte official Shop：https://www.neoporte-webshop.com/
■会社概要
株式会社Neo-Porte
・設立：2021年10月23日
・代表取締役：星 崇祥
・取締役：若松 治貴
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production
・公式サイト：https://neo-porte.jp/
株式会社Brave group
・設立：2017年10月11日
・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点
・代表者：代表取締役 野口 圭登
・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階
・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution
・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/
・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/
・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/
・公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/
・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company