神椿所属シンガー・詩道 3rd One-man Live「月響 -GEKKYO-」3月20日(金・祝)開催決定！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属のシンガー・詩道が、3rd One-man Live 「月響 -GEKKYO-」 を開催することが決定しました。

本公演は、2026年3月20日(金・祝)に 青山・月見ル君想フでの開催で、 現在チケットの抽選先行を受付中です。

■1stアルバム「水響 -SUIKYO-」を軸に構成される単独ライブ

これまで詩道は、ギター1本での弾き語りやアコースティックバンド編成など、精力的なライブ活動を通して自身の音楽表現を深化させてきました。本公演ではそうした経験をもとに、自身の1stアルバム「水響 -SUIKYO-」収録曲を中心とした、バンド編成によるスケールアップしたライブパフォーマンスを披露します。

ミュージシャンとして進化を続ける詩道が、会場・月見ル君想フの満月の下で響かせる音楽を、ぜひご体感ください。

■公演情報

詩道 3rd One-man Live「月響 -GEKKYO-」

日時：2026年3月20日(金・祝) 18:30 開場 / 19:00 開演

会場：青山 月見ル君想フ

〒107-0062 東京都港区南青山4-9-1 シンプル青山ビルB1F

※オールスタンディング

※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）

■チケット情報

■抽選先行チケット

特典グッズ、最優先入場付き

料金：8,000円（税込）※1D代別途

申込期間：2025年12月20日(土) 19:00 ～ 2026年1月5日(月) 23:59

当落発表：2026年1月7日(水) 19:00

■特典付きチケット（先着）

特典グッズ、優先入場付き

料金：8,000円（税込）※1D代別途

販売期間：2026年1月9日(金) 19:00～ 3月19日(木)23:59

■一般チケット（先着）

料金：5,500円（税込）※1D代別途

販売期間：2026年1月9日(金) 19:00～ 3月19日(木)23:59

■チケット受付URL

https://tiget.net/events/452222

■詩道 アーティストプロフィール

13歳から「410(しどう)」名義でソロギター演奏のSNS配信を開始。パンデミックの真っ只中では、”誰かの癒しになるように”と、ほぼ毎日、弾き語りの生配信や動画投稿をするなど、青春時代を音楽に捧げた。 2023年春、「詩道」としてSINSEKAI RECORDからデビュー。 優しく甘い伸びやかな歌声と巧みなアコギの演奏で、リスナーからの支持を得ている。

YouTube：https://www.youtube.com/@shido410

公式X：https://twitter.com/shido_410

公式Instagram：https://instagram.com/shido_410_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shido_410

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）