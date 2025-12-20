TVアニメ『SPY×FAMILY』専門チャンネルが期間限定で「ABEMA」に開設決定！12月28日（日）から31日（水）の4日間連続で無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、300作品以上を無料一挙放送する特別企画「年末年始 アニメ無料大放出祭」の一環として、2025年12月28日（日）より、TVアニメ『SPY×FAMILY』専門チャンネルを期間限定で開設いたします。

『SPY×FAMILY』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品で、凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉が、極秘任務のため精神科医ロイド・フォージャーに扮し、他人の心を読むことができる超能力者・アーニャ、殺し屋のヨルと“仮初めの家族”として、お互いの正体を隠しながら暮らすスパイアクションコメディが描かれます。2022年4月よりTVアニメのSeason 1が、2023年10月からはSeason 2が放送され、たちまちトレンド入りを果たすなど大きな話題に。2023年12月にはシリーズ初の劇場版アニメ『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開され、観客動員数444万人、興行収入63.2億円を突破する大ヒットを記録しました。そして2025年10月には待望のTVアニメ続編となるSeason 3が放送されたばかりで、ますます多くの注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて開設が決定した、『SPY×FAMILY』専門チャンネルでは、12月28日(日)から12月31日(水)の4日間連続で、Season 1からSeason 3までの全50話を順次無料一挙放送いたします。

ぜひこの機会に「ABEMA」で最新シリーズと併せて、フォージャー家のドタバタ劇を無料でたっぷりとお楽しみください。

■「ABEMA」『SPY×FAMILY』公式無料チャンネル 概要

チャンネルOPEN日時：2025年12月28日（日）朝8時～12月31日（水）深夜2時30分

チャンネルURL：https://abema.go.link/b7r45(https://abema.go.link/b7r45)

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

【放送スケジュール】

・Season 1(#1～13)

12月28日（日）朝8時～、午後2時30分～、夜9時～

・Season 1(#14～25)

12月29日（月）朝8時～、午後2時～、夜8時～

・Season 2(#26～37)

12月30日（火）朝8時～、午後2時～、夜8時～

・Season 3(#38～50)

12月31日（水）朝8時～、午後2時30分～、夜9時～

【作品概要】

〈STORY〉

人はみな 誰にも見せぬ自分を 持っている――

世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。

西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。

その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。

内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。

〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。

だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった！

3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。

ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

＜CAST＞

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種崎敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

ボンド・フォージャー:松田健一郎

フランキー・フランクリン:吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド:甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン:山路和弘

ユーリ・ブライア:小野賢章

ダミアン・デズモンド:藤原夏海

ベッキー・ブラックベル:加藤英美里

フィオナ・フロスト:佐倉綾音

＜STAFF＞

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

副撮影監督：伊藤幸子

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

公式サイト：https://spy-family.net/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）