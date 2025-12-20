【佐賀玉屋】年末特別企画「第11回冬の北海道グルメフェア」12月24日(水)から開催！北海道大物産展で大好評のグルメが再登場！
佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路２－５、代表取締役社長 山越 悠登）は2025年12月24日(水)から12月29日(月)までの6日間、「第11回冬の北海道グルメフェア」を南館7階催場にて開催いたします。
連日大盛況の「北海道大物産展」で大好評のグルメが再登場。海鮮弁当をはじめ、旬の食材「蟹」で年末年始を豪華に。初登場の「ふらの赤肉メロンパン」、「札幌カタラーナスペシャルいちご」、「バスクチーズケーキ」などスイーツが充実！〈ロイズ〉〈六花亭〉〈札幌農学校〉など北海道の大人気スイーツも目白押し！
実演販売19店舗と出品5店舗の総勢24店舗が出店する、特別な6日間。2025年の締めくくりに家族団欒の食卓で、今年一年頑張ったご自身への労いやご褒美に、そしてお正月のめでたい食卓にぜひ北海道グルメをご堪能ください。
出店情報
《初出店》 スイーツが新登場！
《初出店》【旭川】みんなの大ぱん
ふらの赤肉メロンパン（1個）432円
：富良野産の赤肉メロン果汁のクリームを包み焼き上げたメロンパン。
《初出店》【札幌】みれい菓
札幌カタラーナスペシャルいちご（320g）1,620円
：濃厚なアイスプリンに苺を合わせた、なめらかにとろけるフローズンデザートです。
《初出店》【札幌】みれい菓
バスクチーズケーキ（1個）1,566円
：北海道のクリームチーズをたっぷりと使用した濃厚でクリーミーな味わいをお楽しみください。
本場の味、札幌ラーメンをイートインで堪能！
【札幌】西山ラーメン
炙りバターコーン味噌ラーメン（1杯）1,300円
辛味噌ラーメン（1杯）1,200円
：北海道産小麦100％の中太ちぢれ麺。
その他の出店情報
カニ、海鮮で年末を豪華に！
【札幌】札幌蟹販
ボイル毛がに（1尾）10,800円から
ボイルたらば脚（100g）2,700円
【札幌】札幌蟹工船
豪華四種棒肉盛り弁当（1折）2,700円
【札幌】札幌かに工房
煌き海鮮まるごと弁当（1折）2,700円
【函館】山丁長谷川商店
鮭親子漬（100g）1,512円
1.北の海産物 はたえ
味付数の子（250g）1,620円
2.【函館】山丁長谷川商店
数の子松前漬（100g）864円
3.【小樽】小松食品
つぶ甘露煮（100g）1,080円
4.【小樽】小樽 ダイト食品
いかどさんこ焼き（１串）950円
5.【札幌】ロイズ
ポテトチップチョコレート［オリジナル］（190g）1,188円
6.【札幌】札幌農学校
3種のチーズクッキー（8枚）800円
7.【帯広】六花亭
マルセイバターサンド（5個入）831円
8.【伊達】牧家Bocca
牧家の白いプリン（4個入）1,001円
9.【函館】松田商店
大納言小豆（500g）750円
粒光黒大豆（500g）750円
大正金時（500g）700円
大粒ツルムスメ大豆（500g）450円
10.【札幌】札幌五洋物産
じゃがぽぉ（1箱・12個入）〈豚肉〉〈野菜〉 各1,350円
11.【札幌】MS’ベーカリー
ドイツパン各種（1個）170円から
12.【小樽】小樽飯櫃
四元豚しゅうまい（10個入）1,728円
13.【札幌】春雪さぶーる
行者ニンニク入りソーセージ（1パック・205g）1,620円
14.【札幌】コロッケ倶楽部
焼きもろこしコロッケ（1個）321円
15.【小樽】大和水産
厚揚げ蒲鉾（1枚）〈イカ〉〈ホタテ〉〈海老〉 各601円
16.【旭川】イワシタ
海藻サラダ（250g）1,296円
17.【小樽】北の食品
海の七草汁
（1袋・50g）1,620円
18.【小樽】木の屋
日高昆布ちりめん
（1袋・160g）1,620円
19.久保田商店
らうす昆布（100g）1,404円
期間中の特別奉仕品
【札幌かに工房】
うにほたて弁当（1折）・・・1,200円
※各日30折限り
※お一人様２折限り
【札幌蟹工船】
かに弁当（1折）1,200円
※各日30折限り
※お一人様２折限り
数量限定日替り奉仕品
■24日(水)オープニング奉仕品
【みれい菓】
北海道生ティラミス（1個）756円
※50個限り
【北の海産物 はたえ】
塩数の子（200g）1,500円
※100個限り
【久保田商店】
お徳用だし昆布（150g）1,080円
※20袋限り
【小樽 ダイト食品】
とうきびバター焼（2本）1,080円
※20セット限り
【山丁長谷川商店】
スモークサーモン（200g）2,160円
※30個限り
■25日(木)限り
【小松食品】
生結び昆布（200g）1,080円
※20個限り
【山丁長谷川商店】
白造り松前漬け（450g）3,500円
※数量限定
【札幌蟹販】
蟹しゃぶ用ずわい2本爪（400g）2,970円
※30パック限り
※お一人様２パック限り
■26日(金)限り
【北の海産物 はたえ】
辛子明太子（400g）1,080円
※数量限定
■27日(土)限り
【小松食品】
北海道光黒豆（200g）1,080円
※30個限り
■28日(日)限り
【久保田商店】
早採りサラダ昆布（120g）1,080円
※20袋限り
【札幌蟹販】
浜茹で冷凍毛がに
（１尾・300g）・・・・・・・・・1,890円
※30尾限り
※お一人様2尾限り
※表示価格はすべて税込価格です。
※商品は数に限りがございますので売り切れの際はご容赦ください。
※予告なしに掲載写真と一部内容や食材が変わる場合がございます。
※天候・その他 諸般の事情により、商品の入荷が遅れる場合や未入荷の場合がございますのでご了承ください。
第11回冬の北海道グルメフェア 開催概要
○開催日時：2025年12月24日(水)～12月29日(月)
※29日(月)は午後5時閉場
○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場
○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号
○電話番号：0952-24-1151