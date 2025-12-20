クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ！」目標金額達成のお知らせ

ジェフユナイテッド市原・千葉では、12月19日（金）19時からクラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ！」にて第一目標金額の500万円をしましたことお知らせいたします。


なお本クラウドファンディングは引き続き支援を募集しております。ジェフファミリーの皆さま、是非、ジェフユナイテッドの新たな一歩へあたたかいご支援をお願いいたします。








クラウドファンディング「ジェフユナイテッド発、船橋から未来へキックオフ！」目標金額達成のお知らせ



■この度はクラウドファンディングへのご協力をいただき、誠にありがとうございます。 皆さまのお力添えのおかげで、無事に目標金額を達成することができました。


皆さまからいただいた「応援」を励みに、これからも活動を進めてまいります。 改めて、心より感謝申し上げます。




いただいた「応援」は、第一の目標である「500万円」により、人工芝などの施設を整え、常に最高のコンディションでプレーできる環境へつながります。次に、第二の目標である「800万円」により、選手の力をさらに引き出すトレーニング器具の導入。そして、その先にはクラブハウスの設備を充実させ、選手が心身ともに快適に過ごせる空間を整えます。


これらすべては、クラブの「質」を高め、選手たちを次のステージへ押し上げるための挑戦に繋がります。 皆さまの「応援」が、未来を切り拓く原動力となり、ジェフユナイテッド市原・千葉の物語をさらに熱く輝かせます。




■クラウドファンディングの支援募集プロジェクトの概要


プロジェクトURL


https://www.spportunity.com/chiba/team/745/invest/765/detail


※以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。


https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/




■ 支援募集期間


2025年12月19日（金）19:00 ～ 2026年1月19日（月）23;59


※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。




■ 目標金額


第二目標：800万円




■ リターン品（一例）


　◇明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝 使用球(監督＆ベンチメンバの直筆サイン入り)


　　リターン購入金額：1,000,000円


2025//12/13は、ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆様とっては忘れられない日になりました。「Go to J1」J1昇格を決めた記念すべき試合で実際に使用された公式試合球に、監督とベンチ入りした全選手の直筆サインが入った特別な記念品をご提供します。




※販売期間は12月末までとなります。




＜商品仕様＞


　・2025/12/13 明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝 使用球




＜注意事項＞


　・サイン位置の指定はできません。


　・転売は禁止です。












■運営委託：スポチュニティ株式会社








■プロジェクト詳細（URL）※リターン品の詳細はこちらからご確認いただけます。


　 https://www.spportunity.com/chiba/team/745/invest/765/detail




■ クラウドファンディングの形式


通常型 / All-IN形式


※目標金額の達成の有無に関わらず、集まった寄附金を受け取ることができる形式です。


※本プロジェクトへの支援は寄附控除の対象外です。ご注意ください。