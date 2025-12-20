ライディングシューズSCOYCO（スコイコ）史上最高水準の機能とデザイン！有名YouTuberのフォアグラさんコラボレーションした「MT107WP」の発売がスタート

株式会社はとや

株式会社はとやが輸入総代理を務めるバイク用ライディングシューズ「SCOYCO（スコイコ）」から、バイク系YouTuberのフォアグラさんのブランド「FoieGear」とのコラボレーションモデル「MT107WP」が発売されました。

その開発にあたっては、バイクギアについて深い造詣とこだわりを持つフォアグラさんが企画段階から加わり、スタイリングだけでなく、安全性、履き心地、素材、機能など細部に至るまで監修が行われています。

バイク大好きフォアグラさんとは？

バイク整備やカスタム、ツーリングの楽しさなどを独自の視点で発信するバイク系YouTuber。分かりやすく実践的な情報と、バイク愛あふれる軽快な語り口で支持を集めている。また、バイク用品メーカー各社とコラボして、オリジナル商品「FoieGear」の開発も行っている。

新発売されたSCOYCO×FoieGearコラボモデルMT107WPの特徴

SCOYCO史上最高水準の機能性

- SCOYCOライディングシューズの機能を“全部乗せ”したハイエンドモデル- 着用するウェアの色を選ばないグレーデニム素材を採用- くるぶし、つま先、かかと、ソールにプロテクターを内蔵- 防水透湿フィルムを内蔵し10,000mmの耐水圧を発揮- シューレースはダイヤルと紐のハイブリッド仕様- 日本人の足型に合ったジャパンフィット- 税込送料1万8,700円の価格を実現

多彩なラインナップを誇るSCOYCOライディングシューズですが「FoieGear」コラボモデルのMT107WPは、フラッグシップとも呼ぶべき高い機能性を有しています。

足首まで保護するハイカットスタイルは従来のSCOYCOを踏襲しつつ、デザインをブラッシュアップ。シューズを構成するパーツを新造するため、金属の抜き型である「モールド」を新規で起こすなど、コストや手間を惜しむこと無く開発されました。

“ライディング専用”感を排したカジュアルデザイン

まず、こだわったのはそのスタイリングでした。グレーを濃淡2色を使い分けることで、シックで落ち着いた中にもアクセントのあるデザインに。

カジュアルなスタイルなので、バイクに乗っているときだけでなく、仕事や学校、休日のショッピングなど普段遣いにも活躍します。

また、このカラーリングはすでに販売されている他の「FoieGear」アイテムとのマッチングも良好。トータルでコーディネイトを楽しめます。

ライディングシューズには欠かせないシフトパッドは左右共に装備することで“いかにもバイク用”といったテイストを極力廃し、街歩きでも悪目立ちすることなく、どんなシーンにも馴染みます。

さらにシフトパッドは擦れ痕や汚れが目立たないようブラックカラーをチョイス。

踵には「FoieGear」のロゴが入ります。アッパー部にはやや抑えたトーンでSCOYCOのロゴが入ります

そのディティールは、車種や年齢、性別を問わないスタンダードな定番感を醸しながらも、毎日履いても退屈さを抱かせない深みを感じさせるものとなっています。

シューレースは紐とダイヤルのハイブリッド仕様

シューレースは紐とダイヤル式のハイブリッド仕様。脱ぎ履きの簡便さと、スニーカーらしい紐のスタイルを兼ね備えます。

ダイヤルは右回しでタイトに締まり、引き上げるとロック解除となりフリーに。片手で操作できるので、ヘルメットや荷物で片手が埋まっている際にも便利です。紐がペダルやチェーンに絡む心配もありません。

また、ブーツインスタイルでシューズの存在感を強めた着こなしと、パンツの裾を被せてダイヤルを隠し、普通のスニーカーのように見せるスタイルの2通りの履き方が楽しめるのもメリットです。

透湿防水フィルムを内蔵！耐水圧 10,000mmを実現

紐にはジグザグの刺繍を施し、デザインアクセントに。

スニーカータイプのライディングシューズは防水性能を持たないものも多いですが、MT107WPは透湿防水フィルムを内蔵し、レインウェア並の10,000mmの耐水圧をクリア。出先での突然の雨でも慌てることはありません。

ただし、アッパーのマテリアルはあくまでファブリックなので、雨天時に雨が染みないように、あらかじめ防水スプレーを施工しておく事をおすすめします。購入後すぐ防水処理しておくことで、汚れの付着や色落ちを防ぐことができ、長く愛用することができるでしょう。

また、防水だけでなく、透湿性も兼ね備えており、季節を問わず足元の快適性を維持します。

日本人の足型に合わせたジャパンフィットモデル

本来欧米向けブランドのSCOYCOは、足幅がややタイトめのフィットとなりますが、MT107WPはジャパンフィット採用モデルとなります。

SCOYCOのジャパンフィットは、ベースとなる木型の製作を浅草の熟練職人に依頼。JIS規格を基準に、日本人の足型に合わせて細かな修正を施しています。ワイズは日本人の標準と言われている2Eを採用。

こうして実現した優れたフィット感は、長時間着用時の快適性を高めるだけでなく、歩行のしやすさやライディング時のスムーズなペダルワークを生み出します。

2Eワイズのジャパンフィットは、日本人足型のボリュームゾーンを狙ったフィットとなりますが、靴のサイズ感はやはり個々人で細かな違いや好みがあるもの。



カジュアルな見た目とマッチした、ゆったりめ（大き目）の設計になっているため、サイズ選びに迷ったら、ワンサイズ小さ目がおすすめです。

また、今回は、はとやオンラインの購入に限りサイズ交換1回まで送料無料となっており、安心して購入することができます。

サイズバリエーションはレディースサイズの23.5cmから大きめメンズサイズの29cmまで網羅。従来のSCOYCOよりも幅広い設定となっています。

安全装備もSCOYCO最高水準を達成！

ライディングシューズの中でも最も重要なファクターとなるプロテクト性。MT107WPは、転倒時にダメージを負いやすい箇所にプロテクターを配しています。

つま先、かかとに樹脂プロテクター、くるぶしにはカッププロテクター、さらにアウトソールにスチールシャンクを内蔵。

スチールシャンクはプロテクト面だけでなく、ライディング時にステップ荷重する際にソールの変形を抑えることができるので、ダイレクトな操作感に貢献します。シャンクの入っていないライディングシューズは実は多いものなので、ここは注目のポイントとなっています。

アウトソールはフラットな形状なので、足を置く自由度＝ポジションの自由度が高い点も特徴となります。

また、足指関節部を横断するようにスリットが3本入っており、歩行のしやすさにも配慮されています。

さらに、ハイカットのスタイルとダイヤル式シューレースの採用により、衝撃を受けた際に靴が脱げるのを防ぎ、安全性を高めています。

かかと部のリフレクターは、サイズや形状にもこだわり、シューズのデザインを構成するひとつのパーツとして処理。しっかり夜間の被視認性を向上します。

2万円を切る1万8,700円（税込）を実現！

SCOYCOラインナップの中、最高レベルのプロテクション性能、耐水圧10,000mmの防水性、ダイヤルと紐のハイブリッド仕様のシューレース、日本人の足型に合ったジャパンフィットなどライディングシューズに求められる機能をハイレベルで満たしたSCOYCO×FoieGearコラボレーションモデルMT107WP。

その価格は1万円台に収まる税込1万8,700円。さらに送料込みとなっています。そのうえで、はとやオンラインでの購入に限り、サイズ交換分（在庫のある場合1回のみ）の送料までを含みます。

予約は2025年12月20日スタート！

SCOYCO×FoieGearコラボレーションモデルMT107WPの予約期間は2025年12月20日～2026年1月5日となり、1月6日～順次発送されることになります。購入希望の方はぜひ、早めにご検討ください！

紹介動画URL

https://www.youtube.com/watch?v=EnCqQaix_z4

商品ページURL

https://online.hatoya.co.jp/products/scoyco-mt107wp