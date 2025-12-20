J2リーグ「カターレ富山」の明治安田J２・J３百年構想リーグおよび2026/27シーズンのユニフォームを提供

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）は、昨シーズンより引き続き、明治安田J２・J３百年構想リーグおよび2026/27シーズンの日本プロサッカーJ2リーグ「カターレ富山」（富山県富山市／社長：左伴 繁雄）のユニフォームを提供します。当社の創業の地である富山本店で製造した、富山の自然を象徴する力強いデザインと高い機能性を兼ね備えた新ユニフォームでカターレ富山をサポートします。

富山県のプロスポーツチームであるカターレ富山は、「サッカーを通じて、青少年の健全育成やスポーツの振興、地域の活性化などに貢献し、ふるさと富山が一層元気になることを目指す」というクラブの運営方針を掲げています。同じように当社も、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、「子どもたちの可能性を引き出し、美しい未来を形づくるための閃きと機会を提供する」というビジョンを掲げています。その共通する理念のもと、ゴールドウインは2008年のチーム誕生時から、ユニフォームサプライヤーとしてチームのサポートを続けています。

■立山連峰を象徴するカターレブルーで富山の覚悟をまとう

明治安田J２・J３百年構想リーグおよび2026/27シーズンのユニフォームは「富山を背負え。」をコンセプトに、冬の立山連峰を形づくる3つの青、海の深い青・山肌を包む淡い青・空の澄んだ青を採用。富山に生きる人々のアイデンティティであるこの色をまとうことは、富山を背負い、どんな状況でも前へ進むカターレ富山の覚悟を意味します。胸元のラインは立山連峰の稜線をなぞるように設計され、選手やサポーターが横一列に並ぶと雄大な立山連峰が現れます。

■選手の高いパフォーマンスを支える機能性

素材は再生ポリエステルを採用し、吸汗速乾機能に加えて肌面への特殊加工によって、汗などのベタつき感を少なくし、運動パフォーマンスを発揮しやすい着心地を実現しました。また、フラットシーマという肌あたりを軽減させる縫製技術を採用しました。さらに、脇の部分に伸縮素材を使用するとともに、身体の動きに追随するゴールドウインが開発した独自の立体パターン設計「EZ-MOVE（イージームーブ）」を採用し、プレー中の腕回りの可動をスムーズにしています。

1stユニフォーム（左：フィールドプレーヤー、右：ゴールキーパー）2ndユニフォーム（左：フィールドプレーヤー、右：ゴールキーパー）

■環境のための“GREENプロジェクト” 2025シーズン不要衣服の回収実績

当社は2022年より、カターレ富山とともに地域の人々と一緒になって環境を改善するアクション「GREEN（グリーン）プロジェクト」を始動し、カターレ富山のホームゲーム会場での不要衣服や羽毛布団の回収、当社製品の製造過程で発生した端切れや余剰生地を使用したモノづくりワークショップの開催などを実施し、多くのサポーターにご協力、ご参加いただきました。

2025シーズンの不要衣服の回収実績は以下の通りです。回収した衣服は、当社が行う循環型リサイクルシステム「GREENCYCLE（グリーンサイクル）」で回収した古着とともに仕分けをした後、各パートナー企業に発送し、各衣服の状態や用途にあわせて新たな製品の原料に生まれ変わったり、リユースされたりして活用されます。

実施回数：10回

回収協力人数：約287人

回収重量：1,198kg（回収箱75箱分）

■株式会社ゴールドウイン 富山総務部 カターレ富山担当 中山和哉のコメント

カターレ富山が見せてくれた昨シーズンの戦いは、サポーターや地域の皆さんに大きな勇気と感動を与えてくれました。特にリーグ最終戦でJ2残留を決めた逆転劇は、私もゴール裏で観戦し、多くのサポーターの皆さんと喜びを分かち合いました。

ゴールドウインが創業から75年にわたりモノづくりと真摯に向き合い続けてきた富山の地で、選手の皆さんのユニフォームをつくり、私自身が生まれ育った富山のチームをサポートできることに、強い誇りを感じています。今後もユニフォームやGREENプロジェクトなどの活動を通して、カターレ富山をサポートします。

一緒に頑張りましょう！

カターレ富山公式ページ：https://www.kataller.co.jp/

