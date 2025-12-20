·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê12·î20Æü»þÅÀ¡Ë
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤â¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÈª Î´Ìé¡¡Ryuya OHATA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1997Ç¯10·î12Æü¡Ê28ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
·²ÇÏ¸©¸ãºÊ·´¹â»³Â¼
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
180cm/75kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
¤¿¤«¤ä¤ÞJSC¢ªÁ°¶¶FC¢ªÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¢ªÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¢ª¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¢ª¥«¥¿ー¥ìÉÙ»³¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§25»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§113»î¹ç/2ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§7»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§138»î¹ç/2ÆÀÅÀ
ÊÆ¸¶ ½¨Î¼¡¡Shusuke YONEHARA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1998Ç¯4·î20Æü¡Ê27ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
·§ËÜ¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
184cm/72kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
²Ï¹¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¢ª¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹¢ª¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥æー¥¹¡Ê¢¨2¼ïÅÐÏ¿¡Ë¢ª¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¢ª¾¾ËÜ»³²íFC¢ª¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2¡§62»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§66»î¹ç/2ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§7»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§8»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§128»î¹ç/2ÆÀÅÀ
²Ã¡¹Èþ ÅÐÀ¸¡¡Toi KAGAMI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1999Ç¯2·î15Æü¡Ê26ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
»³Íü¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
172cm/65kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜU-15¢ª¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜU-18¢ª¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¢ª¤¤¤ï¤Æ¥°¥ëー¥¸¥ãÀ¹²¬¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2¡§24»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§100»î¹ç/14ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§10»î¹ç/3ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§124»î¹ç/14ÆÀÅÀ
¶áÆ£ °íÀ®¡¡Issei KONDO
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
GK
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2001Ç¯1·î15Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÆàÎÉ¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
188cm/84kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
¥¢¥¹¥Ú¥¬¥¹À¸¶ð¢ª¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¢ªË¡À¯Âç³Ø¢ª¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§25»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§25»î¹ç/0ÆÀÅÀ
µÆÃÏ ·òÂÀ Kenta KIKUCHI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2000Ç¯5·î28Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÅìµþÅÔ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
171cm/71kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
¥¸¥§¥Õ¥¡FC¢ªJFA¥¢¥«¥Ç¥ßーÊ¡ÅçU-15¢ªJFA¥¢¥«¥Ç¥ßーÊ¡ÅçU-18¢ªÀì½¤Âç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§17»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§15»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§3»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§32»î¹ç/0ÆÀÅÀ
É÷´Ö ¹¨´õ¡¡Koki KAZAMA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1991Ç¯6·î19Æü¡Ê34ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÀÅ²¬¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
177cm/74kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
¹¾¿¬¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¢ªÀ¶¿åFC¢ªÀ¶¿å¾¦¹â¹»¢ª¥í¥¦¥ì¥¿ー¥ÎDC¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¢ªTuS¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¡¿¥É¥¤¥Ä¢ªÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¢ª¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¢ª¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¢ª¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¢ªFCÎ°µå¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J1¡§17»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J2¡§358»î¹ç/21ÆÀÅÀ
J3¡§46»î¹ç/8ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§15»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§421»î¹ç/29ÆÀÅÀ
ÅÄÃæ æÆÂÀ¡¡Shota TANAKA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2001Ç¯4·î10Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÀéÍÕ¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
178cm/75kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
Ãæ¸¶SC¢ª¥¨¥¯¥µ¥¹¾¾¸ÍSC¢ªÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¢ª¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¢ª¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J3¡§64»î¹ç/10ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§64»î¹ç/10ÆÀÅÀ
²¼Àî ÂÀÍÛ¡¡Taiyo SHIMOKAWA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2002Ç¯3·î7Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÂçºåÉÜ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
164cm/63kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
¥ô¥£¥Èー¥ê¥¢¾¾¸¶FC¢ª¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-15¢ª¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-18¢ª¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU-23¡Ê2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¡Ë¢ª¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J3¡§117»î¹ç/3ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§4»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§117»î¹ç/3ÆÀÅÀ
¹â¶¶ Í¦ÍøÌé¡¡Yuriya TAKAHASHI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1999Ç¯3·î24Æü (26ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
µÜ¾ë¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
181cm/76kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
°ËÅçSSS¢ª¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³U-15¢ªÅìËÌ¹â¹»¢ª¿ÀÆàÀîÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§42»î¹ç/3ÆÀÅÀ
J3¡§30»î¹ç/6ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§10»î¹ç/1ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§72»î¹ç/9ÆÀÅÀ
½©¸µ Î°À±¡¡Ryusei AKIMOTO
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2003Ç¯1·î25Æü¡Ê22ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÀÄ¿¹¸©
¡Ú¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡Û
180cm/79kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
ÀÄ¿¹Ê¡ÅÄSSS¢ªÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ³Ø¢ªÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¢ª¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J3¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Æ£Â¼ Îç¡¡Ren FUJIMURA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1999Ç¯5·î26Æü¡Ê26ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ËÌ³¤Æ»
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
176cm/68kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
·ª»³FC¢ª¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚU-15¢ªËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚU-18¢ªËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¡Ê2¼ïÅÐÏ¿¡Ë¢ªËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¢ª¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¤¤¤ï¤Æ¥°¥ëー¥¸¥ãÀ¹²¬¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J1¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J2¡§5»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§66»î¹ç/3ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§16»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§7»î¹ç/1ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§72»î¹ç/3ÆÀÅÀ
¾®Ìø Ã£»Ê¡¡Tautsushi KOYANAGI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1990Ç¯2·î7Æü¡Ê35ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÀéÍÕ¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
181cm/80kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
Áá°ðÅÄ¤Ä¤Ä¤ßFC¢ª»°¶¿»ÔÎ©Áá°ðÅÄÃæ³Ø¢ªÀì½¤Âç¾¾¸Í¹â¹»¢ªÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ/¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¢ª¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¢ª¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¢ª¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2¡§343»î¹ç/7ÆÀÅÀ
J3¡§32»î¹ç/2ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§16»î¹ç/1ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§375»î¹ç/9ÆÀÅÀ
¶Ì¾ë Âç»Ö¡¡Taishi TAMASHIRO
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2001Ç¯4·î10Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ºë¶Ì¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
174cm/73kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
´ßÄ®SSS¢ª±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹¢ª±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æー¥¹¢ªÀçÂæÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¢ª¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J2¡§9»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J3¡§14»î¹ç/1ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§23»î¹ç/1ÆÀÅÀ
¾®À¾ ¹¨ÅÐ¡¡Hiroto KONISHI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2002Ç¯11·î12Æü (23ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÂçºåÉÜ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
171cm72kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
FC.VOLENTEÂçºå¢ªºåÆîÂç³Ø¹âÅù³Ø¹»¢ªÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J3¡§26»î¹ç/3ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§26»î¹ç/3ÆÀÅÀ
ÌîÀ¥ æÆÌé¡¡Shoya NOSE
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
DF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2003Ç¯2·î14Æü¡Ê22ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
°¦ÃÎ¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
184cm/75kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U12¢ªÌ¾Åì¥¯¥é¥Ö¢ªÅìË®¹â¹»¢ªºåÆîÂç³Ø¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J3¡§25»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§25»î¹ç/0ÆÀÅÀ
»Ö²ì °ì°ô¡¡Kazumasa SHIGA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
GK
¡ÚÇØÈÖ¹æ¡Û
47
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2001Ç¯5·î20Æü¡Ê24ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÅìµþÅÔ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
187cm/82kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
·ª¤Î¼ÂSC¢ªÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-12¢ªÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-15¢ªÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¢ªÅìµþ¹ñºÝÂç³Ø¢ª²ÆìSV¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J3¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§0»î¹ç/0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç/0ÆÀÅÀ
JFL¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ