【岡山大学】オーストリア、エッスル財団創設者Martin Essl氏に岡山大学名誉博士称号を授与

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 12月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年12月5日、エッスル財団創設者であるマーティン・エッスル氏（Essl Foundation Founder, Mr. Martin Essl）に岡山大学名誉博士の称号を授与しました。



Junko Fukutake Hallで行われた称号授与式では、本学教職員・学生・学外関係者らが見守る中、那須保友学長が名誉博士記を岡山に来訪したマーティン・エッスル氏に手渡しました。



マーティン・エッスル氏は、シェーマー・バウマックス・グループのCEO（1999年）として、会社を中欧・東欧9カ国で150以上の店舗を持つ最大級のホームセンター小売チェーンへと成長させた人物であり、同社において障害の有無や国籍を問わず人々が共に働く企業文化を築き、「ヨーロッパの優良企業トップ10」や「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」、「責任ある企業賞（TRIGOS）」など、経済的成功と社会的責任を両立させたことにより数多くの賞を受賞しています。2008年には非営利のエッスル財団を設立。特に障害者の権利とインクルージョンに特化し、世界的なプラットフォームである「ゼロ・プロジェクト（Zero Project）」を創設しました。

ゼロ・プロジェクトは、国連障害者権利条約に基づき、障害のあるすべての人の日常生活と法的権利に対する改善策を拡大し、公正で公平かつ包括的な、「障壁のない世界」を作ることを目標としており、世界的な社会包摂運動として広く認知され、日本政府や国際機関の会合でも高い評価を受けています。

具体的には、国連と連携し、障害者権利条約の実施を推進する世界中の優れた実践・政策・テクノロジーを発掘・共有する国際的プラットフォームであり、現在100か国以上・10,000人超のネットワークを有しています。また、2024年には、オーストリアへの並外れた貢献に対してオーストリア共和国功労黄金名誉勲章を授与されるなど、エッスル氏の功績は国家レベルで高く評価されています。



称号授与式に引き続き、エッスル氏と岡山大学病院の片岡祐子准教授（学術研究院医療開発領域）による記念講演会が行われました。エッスル氏からは、「ゼロバリアの世界のために」と題し、これまでの活動と今後の日本や大学への期待について、また、片岡准教授からは、「難聴者のコミュニケーションバリア解消に向けた開発」として、技術開発による解消策の説明がありました。両者とも、最も重要なことは共に作る組織、そして社会であると感慨を込めて聴衆へ訴えました。



今回のエッスル氏の岡山への来訪は、「ゼロ・プロジェクト・アワード2024」の受賞団体である岡山放送株式会社や株式会社両備システムズをはじめ、本学の片岡准教授はアワードのファイナリストとして、企業・大学との交流を深める機会となりました。



授与式に先立ち行われた那須学長への表敬訪問では、岡山放送株式会社の鈴木社長も同席し、エッスル財団がこれまで世界各国で進めてきた取り組みの紹介が行われるとともに、今後、本学との連携可能性や具体的な協働の方向性について活発な意見交換がなされました。



今回の称号授与をきっかけに、本学はゼロ・プロジェクトへの連携強化を通して、地域と地球全体のウェルビーイングの向上に貢献していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

エッスル氏による記念講演

エッスル氏による記念講演

片岡准教授による講演

学長表敬訪問

ポスター

◆参 考

・The Essl Foundation

https://zeroproject.org/about/the-essl-foundation

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院聴覚支援センター

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index432.html

・岡山大学病院耳鼻咽喉科

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index134.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 企画部 国際企画課

TEL：086-251-7036

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14927.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html