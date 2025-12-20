【函館／湯の川温泉】冬の家族旅行を全力応援。函館・湯の川温泉で“親も子も嬉しい”公式HP限定プランを販売【小学生以下半額×60分飲み放題】
野口観光マネジメント株式会社 函館湯の川温泉 湯元啄木亭
（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 支配人 西岡浩樹 全198室）
北海道・函館市の温泉宿 湯の川温泉 啄木亭 では、2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）のご宿泊を対象に、小学生以下のお子様料金が半額となる【冬のファミリー応援プラン】を公式ホームページ限定で販売いたします。
近年の物価高や移動費の高騰により、「家族旅行を控える」という声も少なくありません。
そんな今だからこそ、“家族で過ごす時間”を大切にしてほしい--その想いから生まれたプランです。
本プランでは、夕食バイキング利用のお客様全員にアルコール含む60分飲み放題を無料でご提供！
ビール・ハイボール・サワー各種・焼酎のほか、ソフトドリンクも充実しており、お子様はもちろん、パパママも一緒に“ちょっと特別な夕食時間”を楽しめます。
【冬のファミリー応援プラン概要】
■宿泊期間
2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）
■プラン特典
・小学生＆布団・食事付き幼児：大人料金の半額
・夕食時アルコール含む60分飲み放題付き（公式HP限定）
※子供料金は大人2名以上利用時に適用
※内容は仕入れ状況により変更となる場合があります
▼ご予約はこちら▼
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12421613&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12421613&search_type=undated)
観光・温泉・食事・家族時間--
すべてを無理なく楽しめる冬の函館旅。
啄木亭では、この冬も“家族に寄り添う宿”として、思い出に残る滞在をお届けしてまいります。
【冬の道はプロにおまかせ！札幌⇔函館 送迎バス運行中】
雪の季節も安心の直行バスで、ゆったり函館へ。
毎週3日間運行、ご宿泊のお客様は片道2,000円でご利用いただけます。
満席になり次第受付終了となりますので、ご予約はお早めに！
▼ご予約・詳細は公式サイトへ
＞＞ https://www.takubokutei.com/access/
【本件に関するお問い合わせ】
函館湯の川温泉 湯元 啄木亭
代表TEL 0570-026573（10：00～17：00） FAX 0138-59-5383
〒042-0932 函館市湯川町1丁目18番15号
