【函館／湯の川温泉】冬の家族旅行を全力応援。函館・湯の川温泉で“親も子も嬉しい”公式HP限定プランを販売【小学生以下半額×60分飲み放題】

野口観光マネジメント株式会社　　函館湯の川温泉 湯元啄木亭


（北海道函館市湯川町1丁目18番15号　支配人　西岡浩樹　全198室）






北海道・函館市の温泉宿 湯の川温泉 啄木亭 では、2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）のご宿泊を対象に、小学生以下のお子様料金が半額となる【冬のファミリー応援プラン】を公式ホームページ限定で販売いたします。


近年の物価高や移動費の高騰により、「家族旅行を控える」という声も少なくありません。


そんな今だからこそ、“家族で過ごす時間”を大切にしてほしい--その想いから生まれたプランです。






本プランでは、夕食バイキング利用のお客様全員にアルコール含む60分飲み放題を無料でご提供！


ビール・ハイボール・サワー各種・焼酎のほか、ソフトドリンクも充実しており、お子様はもちろん、パパママも一緒に“ちょっと特別な夕食時間”を楽しめます。






【冬のファミリー応援プラン概要】


■宿泊期間


2025年12月26日（金）～2026年2月28日（土）


■プラン特典


・小学生＆布団・食事付き幼児：大人料金の半額


・夕食時アルコール含む60分飲み放題付き（公式HP限定）


※子供料金は大人2名以上利用時に適用


※内容は仕入れ状況により変更となる場合があります


観光・温泉・食事・家族時間--


すべてを無理なく楽しめる冬の函館旅。


啄木亭では、この冬も“家族に寄り添う宿”として、思い出に残る滞在をお届けしてまいります。






【冬の道はプロにおまかせ！札幌⇔函館 送迎バス運行中】


雪の季節も安心の直行バスで、ゆったり函館へ。


毎週3日間運行、ご宿泊のお客様は片道2,000円でご利用いただけます。


満席になり次第受付終了となりますので、ご予約はお早めに！


▼ご予約・詳細は公式サイトへ


＞＞　https://www.takubokutei.com/access/




