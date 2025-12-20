里菜ソロイベント開催記念UP-Tコラボショップオープン

丸井織物株式会社

LumiUnionのメンバー・里菜のソロイベント開催を記念し、

オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」とのコラボレーションショップがオープンいたしました。

本コラボレーションでは、里菜のソロイベントのために制作された特別なオリジナルデザインを使用したTシャツを、期間限定で販売いたします。

イベント開催の記念としてはもちろん、ライブ当日や日常でもご使用いただけるアイテムとして、ファンの皆さまにお楽しみいただける内容となっております。

本コラボレーションを通じて、里菜のソロイベントの思い出を“カタチ”としてお届けいたします。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/lumiunion

【販売Tシャツ紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用