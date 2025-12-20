映画『ナタ 魔童の大暴れ』 日本語吹き替え版公開まであと1週間。オフィシャルグッズが発売決定！2025年12月26日（金）の劇場公開と同時に全国流通開始！

株式会社王道エンターテイメント

面白映画株式会社（本社：東京新宿区、代表：董 志凌）は、2025年12月26日（金）より全国公開されるアニメーション映画「ナタ 魔童の大暴れ」日本語吹替版のオフィシャルグッズを発売することをお知らせいたします。

映画に登場する人気キャラクターが様々なグッズとして登場いたします！

使いやすい日用品や、お友達へのプレゼントにも最適な小物などお求めやすいラインナップとなっております。この機会にぜひお求めください！

取扱商品

ふわふわスクイーズフィギュア

メーカー希望小売価格：各1,650円(税込)

種類：全２種

サイズ(約)：

主材料：ポリウレタン

マグネットノート

メーカー希望小売価格：1,485円(税込)

種類：全４種

サイズ：130×130mm

主材料：ポリウレタン+紙

ボールペン

メーカー希望小売価格：650円(税込)

種類：全18種類(シークレット×2、SR×4、R5×、N7×1)

サイズ：

主材料：ブラインドジェルインクの中性ペン

カードホルダー

メーカー希望小売価格：1,650円(税込)

種類：全６種＋シークレット１種

適用可能なカードサイズ：6.5×10cm

主材料：ポリウレタン

スケッチブック

メーカー希望小売価格：650円(税込)

種類：全４種

サイズ：210×290mm

主材料：紙

B5サイズノート

メーカー希望小売価格：650円(税込)

種類：全４種

サイズ：178×252mm

主材料：紙

販売予定場所

映画『ナタ 魔童の大暴れ』日本語吹き替え版 上映映画館の売店にて販売いたします。

※上映館によってお取り扱いがない可能性もございます。

【現在決定している上映館一覧】

イオンシネマ新青森 サツゲキ イオンシネマ江別 イオンシネマ旭川駅前 イオンシネマ釧路 イオンシネマ板橋 イオンシネマ日の出 イオンシネマむさし村山 チネチッタ ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい イオンシネマ海老名 小田原コロナシネマワールド イオンシネマ幕張新都心 イオンシネマ市川妙典 イオンシネマ守谷 イオンシネマ川口 イオンシネマ春日部 イオンシネマ須坂 ユナイテッド・シネマ豊橋18 イオンシネマ名古屋茶屋 イオンシネマ豊田KiTARA イオンシネマ常滑 大垣コロナシネマワールド イオンシネマ津南 イオンシネマ近江八幡 イオンシネマシアタス心斎橋 イオンシネマ四條畷 イオンシネマ京都桂川 イオンシネマ高の原 イオンシネマ和歌山 OSシネマズ神戸ハーバーランド イオンシネマ加古川 イオンシネマ岡山 イオンシネマ広島西風新都 シネマサンシャイン下関 小倉コロナシネマワールド ユナイテッド・シネマなかま16 イオンシネマ新潟亀田インター イオンシネマ福島 イオンシネマ新利府 イオンシネマ名取 イオンシネマ石巻 イオンシネマ天童

前売り券ご購入で、サイン入りトレカが当たるキャンペーンを実施！

▶前売り券販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/A00250?from=official(https://ticket.moviewalker.jp/film/A00250?from=official)

前売り券販売＆キャンペーン情報

▶発売期間：2025年9月12日(金)～2025年12月25日(木)

キャンペーン内容：ムビチケ前売券（オンライン）を購入して応募すると、抽選で声優サイン入り特製トレカが当たります。

▶応募条件：販売期間内に、『ナタ 魔童の大暴れ』ムビチケ前売券（オンライン）を購入された方。

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ鑑賞券は対象外です。

▶応募対象券種：ムビチケ前売券（オンライン）

▶応募方法：本作のムビチケ前売券（オンライン）1枚につき1口として、応募いただけます。

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ鑑賞券は対象外です。

▶賞品情報：

・『ナタ 魔童の大暴れ』特別先行試写会へのご招待 全３回×各24組 合計144名様

・声優サイン入り特製トレカ 1人1種×10種類×3回 合計30名様

詳細は前売り券販売ページ(https://ticket.moviewalker.jp/film/A00250?from=official(https://ticket.moviewalker.jp/film/A00250?from=official))下部の【この作品のキャンペーン】にてご確認下さい。

映画『ナタ 魔童の大暴れ』 日本語吹き替え版 公開情報

▶公開日：2025年12月26日（金）

▶公開映画館：グランドシネマサンシャイン 池袋をはじめとする全国映画館

▶公式HP： https://www.nezha2.jp/(https://www.nezha2.jp/)

▶宣伝用画像・動画素材：こちらからダウンロードをお願いいたします。(https://drive.google.com/drive/folders/1q6cdwPJuO7JdzdFLDgH2mg_aY_8tAUE8)

▶問い合わせ窓口：面白映画株式会社(配給) info@facewhite.net

※画像・動画の素材はご自由にお使いいただけます。

※メディア・インフルエンサーの方からのお問い合わせやインタビューも大歓迎です。

会社概要

■面白映画株式会社について

「面白映画」 (Facewhite) は、日中間の映画企画、プロデュース、日本市場における中華映画の配給や宣伝、映画関連グッズの開発及び販売などを行う会社です。

【会社概要】

社名：面白映画株式会社

本社所在地：東京都 新宿区 高田馬場 2-8-26 興和ビルデ ィング7階

代表取締役：董 志凌

事業内容： 映画のプロモーション・VOD配信業務・DVD及びBlu-rayの販売業務

設立： 2019年11月

HP：https://www.facewhite.net/