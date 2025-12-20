“絶滅危機”ビデオテープ救出番組、早くも第２弾！再生機を持った番組スタッフがお家に眠るVHSテープなどを再生！忘れかけていた思い出たちが眠っていた！ハートフルバラエティ「さよならビデオ ＰＡＲＴ２」
■『さよならビデオ ＰＡＲＴ２』概要
ビデオテープ救出バラエティ、早くも第２弾！
止まらないSOSに緊急再出動！経年劣化、カビの発生、再生機の減少…“絶滅危機”のビデオを今こそ再生！再生ボタンを押した瞬間、忘れていた“あの頃”が蘇える―。
あなたのお家のビデオテープ、救出します！ハートフルバラエティ「さよならビデオ ＰＡＲＴ２」。
■『さよならビデオ ＰＡＲＴ２』番組内容
「さよならビデオ」、年末特番にて復活！！ビデオテープの危機が迫る中、再生機を持った番組スタッフが再び現場へ急行！舞台は岐阜県岐阜市！
ビデオの経年劣化、カビの発生、再生機の減少…。昭和から平成にかけて撮影されたビデオが、二度と見られなくなるかもしれない。そんな今だからこそ、お家に眠るＶＨＳ・８ミリ・ミニDVを再生！探してみると、忘れかけていた思い出たちが眠っていた！
思い出のビデオを振り返るのは、ＭＣ霜降り明星せいやと鈴木愛理！ビデオ映像をデジタル化し救出！思い出データとして、せいやが新たな名前を授ける！！
▼反発していた父との関係！３２年前の「家族旅行」
▼亡き父の誕生日に…！「父が映る唯一のビデオ」
▼擦り切れるまで見た！あのビデオの真実は？「家族キャンプの１シーン」
▼５５年ぶりに再生！「８ミリフィルム」が奇跡の復活！
さらに、鈴木愛理の持ち込みビデオも？！あたなのお家のビデオテープ、救出します！
ハートフルバラエティ「さよならビデオ ＰＡＲＴ２」再生。
■霜降り明星せいや さん コメント
救出先が愛理さんの出身地・岐阜ということで、トークも盛り上がりました！前回、僕のビデオをＤＶＤにしてもらったので、お正月に家族で見ます！この番組を見て「うちにもビデオあったな…」って探してくれたら嬉しいです！ビデオ救出のご依頼、引き続きお待ちしています！
■鈴木愛理 さん コメント
収録、とても楽しかったです！会ったこともない方がビデオに映るのに、なぜか心がぽかぽかしちゃう素敵な番組でした。今回、私の生まれた岐阜が舞台だったので、「岐阜あるある」も是非お楽しみください！
■『さよならビデオ ＰＡＲＴ２』番組情報
【放送日時】
東海テレビ放送 12月30日（火）16時50分～17時45分
【出演者】
MC：霜降り明星せいや
ゲスト：鈴木愛理
ナレーター：佐藤ミケーラ倭子
【スタッフ】
総合演出：八津川真帆（8PEACE）
企画・プロデューサー：後藤慎介（東海テレビ）
【配信】
TVer・Locipoにて無料見逃し配信
【備考】
「さよならビデオ」第１弾がTVerにて配信中！