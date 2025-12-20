【ヴィノテラス】オンラインワイン講座「マスタークラス2026」開講

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラスの【マスタークラス】では梁講師監修のもと、「試験対策講座」や「ブラッシュアップ講座」でも踏み込めなかった「狭く・深い」ワインの世界をじっくりと解説してまいります。

ワインをより深く学びたい皆さまへ

ワインの世界の根源にある＜テロワール＞。

そのテロワールをより深く理解するためには、「国」という大きな括りの後に更に狭く、深く、地道な追求が必要となります。

なぜこのワインがこのような味わいになるのか、テロワールを通して解明してまいります。

実生活でも、"深いワイン選び" にお役立ていただけましたら幸いです。

本講座では、ソムリエ・ワインエキスパート、WSETレベル2または同等レベルの資格保有者で、資格取得後2～3年程度の勉強をされた方を対象に講座内容を設定しております。

資格をお持ちでない方ももちろんご受講いただけますが、難しく感じられる内容が含まれる場合がございますこと、予めご了承ください。

マスタークラス2026

■1月23日(金)19時～21時

ブルゴーニュ「シャブリ」 講師：梁世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260123

■2月27日(金)19時～21時

ブルゴーニュ「コート・ド・ボーヌ 白」 講師：梁世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260227

■3月27日(金)19時～21時

ブルゴーニュ「コート・ド・ニュイ 赤」 講師：梁世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260327

■4月24日(金)19時～21時

ブルゴーニュ「コート・ド・ボーヌ 赤」 講師：梁世柱

https://vnts.shop/lpc/live-20260424

■2,000円OFF！ブルゴーニュ4講座セット

https://vnts.shop/lpc/live-20260123-all

全てオンライン（Zoom）にて開催いたします

各講座ワイン50ml×6本付き♪

