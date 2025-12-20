テーマは「都市伝説」×「謎解きミステリー」都市伝説YouTuber3組 （たっくー&コヤッキー&はやとも）がぴあアリーナMMで大型都市伝説ライブを開催！

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 米倉英一、以下スカパーＪＳＡＴ）は、都市伝説・スピリチュアル・怪談といった “世の中の不思議” を総合的に語り尽くす新イベント「都市伝説が集まる秘密の酒場『Bar Hollow』」を、2026年2月22日（日）ぴあアリーナMMにて開催いたします。

本イベントには、チャンネル登録者数合計500万人超を誇る都市伝説系YouTuberのたっくー、コヤッキー、シークエンスはやともの3組が出演。さらに演出には、今年1月に日本武道館3DAYSを即完させ、休止した伝説的YouTuberユニット「ワイテルズ」のリーダーNakamu、そしてドラマ・映画『架空OL日記』などを手掛ける住田崇監督を迎え、前例のない“都市伝説×謎解きミステリー” ライブに挑戦します。

最大の特徴は、出演する3人がライブ当日まで内容を一切知らされないという前代未聞の構造。唯一与えられるのは、ライブの「タイトル」と「概要」のみで、Nakamuが作り上げた謎解きミステリーの世界へ“ぶっつけ本番”で飛び込んでいくという大胆な試みです。タイトルは、都市伝説が集まる秘密の酒場をモチーフにした「Bar Hollow」。謎に包まれた世界観の中で3人は何を語り、どんな真相に迫るのか。これまでにない臨場感と緊張感が交錯する、新感覚のトークライブが幕を開けます。

■イベント概要

本イベントは、世の中の「都市伝説」を研究し続ける人気の語り手たちが、不思議な謎解きミステリーの世界に誘われながら、ここでしか話せないとっておきの「都市伝説」を披露します。

都市伝説の面⽩さと、エンターテインメントとしての没入感を両立した新しいカタチの“都市伝説トークイベント”を目指します。

■開催概要

・タイトル ：「都市伝説が集まる秘密の酒場『Bar Hollow』」

・会場 ：ぴあアリーナMM

・開催日 ：2026年2月22日（日）

・座席 ：全席指定席

特典付きVIP席(ミニアフタートーク・出演者との写真撮影・お見送り会付き・

ステージ前方確約席):\110,000（税込）／イマーシブ体感席

（ステージ前方確約席）：\22,000（税込）／S席：\13,200（税込）／

A席：\8,800（税込）

・イベントURL：https://promo.skyperfectv.co.jp/bar_hollow/

・チケットURL：https://w.pia.jp/t/barhollow/

■出演者情報

【たっくー】

YouTubeチャンネル登録者数303万人を誇るラジオ系YouTuber。怪談話やオカルト、都市伝説、ヒトコワ話など、リスナーから募集したエピソードをYouTubeの生放送等で披露している。中でも怪談話に定評があり、「稲川淳二の怪談グランプリ リターンズ 2024」(関西テレビ)では優勝し、最恐怪談師の称号を手にした。

＜コメント＞

「都市伝説」と「謎解き」が交差する、少し不思議で濃い夜になりそうです。何も知らない僕らが「Bar Hollow」で迷い、語り、辿り着く真相をぜひ会場で一緒に楽しんでください。横浜で待ってます。

【コヤッキー】

都市伝説や歴史ミステリーをテーマに活動する人気YouTuber・実業家。2017年にYouTubeを開始し、現在は「コヤッキースタジオ」など複数チャンネルを運営。総登録者数は250万人超。2025年7月5日、声優ユニット「(有)カサマス企画」と共同で都市伝説イベント「KOYA st NIGHT×カサマス企画～破壊と再生の宴～」を開催。会場はTACHIKAWA STAGE GARDEN（着席2500キャパ）で、昼夜2公演ほぼソールド。

＜コメント＞

都市伝説×○○はいろいろ挑戦してきましたが、「謎解き」は初なので正直どうなるのか僕自身めちゃくちゃ楽しみです。しかも当日まで何も知らされてないというワクワク感…！ 出演者・制作陣のみんなと一緒にこれまでにないものをお届けします。

【シークエンスはやとも】

「霊視芸人」として知られ、YouTubeチャンネルは登録者数49万人超、再生回数1.5億回以上を記録するなど、霊感を活かした独自の活動で注目を集めている。著書『ヤバい生き霊』などを出版し、2023年にはT-1グランプリ準優勝。2025年8月～9月に東京・日本橋で開催された「見える人には見える展-零（ゼロ）-」は累計約4万人を動員。初回の渋谷開催では約1.3万人を集め、会期延長・規模も拡大されるほどの大盛況となった。

＜コメント＞

こんな大きい会場でやるライブなのに 中身も知らないし、事前打合せも無し、は本当に初めてです！ 今自分が出せる全てを注いでぶちかましたいと思います。ここでしか体験できない瞬間を見逃さないでください！！

【Nakamu】

解散した今なお登録者数51万人を誇るWhite Tails（ワイテルズ）は同級生6人によるゲーム実況グループで、2016年からYouTubeで活動を開始。Minecraftを中心に人気を集め、2025年1月に活動を休止する直前、武道館で3日間のイベントを開催し、約3万人を動員。Nakamuはワイテルズの発起人で、実質的なリーダー的存在。企画・進行・グッズデザインなど多方面で活躍し、グループの中心的役割を担う。人気順では上位に位置し、2025年の武道館イベントでは総合演出を担当。活動休止後は顔出しを解禁し、クリエイターとして個人活動を展開中。

＜コメント＞

このトークイベントは少し特殊です。それは語られる都市伝説の裏で何やら数奇な物語が蠢いていているから。アドリブ満載の語りと仕掛けられた物語が融合する時、このBarの秘密が明らかになるのかもしれません。

【住田崇監督】

映像監督 株式会社sukima代表

映画やドラマ、バラエティ番組を中心に活躍。

代表作として「架空OL日記」「住住」「波よ聞いてくれ」「私のバカせまい史」など多数。

＜コメント＞

企画書を拝見しワクワクが止まらず参加しました。“聞くだけ”でなく“体感”できる、摩訶不思議な都市伝説ライブ。皆さんもぜひご参加を！

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。