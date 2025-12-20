B2Ê¡²¬¡Ã½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿·ãÀï¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤ºÀËÇÔ
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 70-73 ÀÄ¿¹¡É¤ÇÊ¡²¬¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û70 - 73¡ÚÀÄ¿¹¡Û
1Q 15-19
2Q 22-14
3Q 17-20
4Q 16-20
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
ÉñÂæ¤òÅ¨ÃÏ¤Ë°Ü¤·¡¢Ê¡²¬¤ÏÀÄ¿¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤ËÎ×¤à¡£¥²ー¥à³«»Ï¤è¤ê·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¯Ê¡²¬¤Ï¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤â½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÄ¿¹¤Ë0-8¤Î¥é¥ó¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÀÄ¿¹#22¥Ò¥µ¥¿¥±¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤¬¡¢#23Â¼¾å¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤éÌó5Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë#8ÀÄÌÚ¡¢#32¼íÌî¤Î3P¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢¸ÅÁãÀÄ¿¹Áê¼ê¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë#0ÐòÅÄ¤Ë¤â3P¥·¥åー¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£ºÇÂç10ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò4ÅÀº¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¡¢1Q¤ò½ª¤¨¤ë¡£
ÀÄÌÚ¤Î3P¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¤ÏµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£#12´¨ÃÝ¤âÂ³¤¡¢³°³Ñ¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·ÀÄ¿¹¤â¤½¤ì¤òµö¤µ¤ºÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£#1¥±¥êー¤ËÏ¢Â³¤Ç3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤é¤ìºÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢Î®¤ì¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¼íÌî¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Ê¡²¬¤Ï¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿¼é¤ê¤â¸ù¤òÁÕ¤·¡¢4ÅÀ¥êー¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¸åÈ¾¡£ÀÄÌÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤½¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¤¬¡¢ÀÄ¿¹¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£¥±¥êー¤Ë¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¼çÆ³¸¢¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í×½ê¤ÇÐòÅÄ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¸÷¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ï¥êー¥É¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·3Q½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¥±¥êー¤Î¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¡£
¾¡Éé¤ÎºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡£¥Ò¥µ¥¿¥±¤Î¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢#7À¾Àî¤¬¤¹¤°¤µ¤Þ¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥±¥êー¤¬¤³¤Î»î¹ç4ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ì¤Ð¡¢ÀÄÌÚ¤âÆ±¤¸¤¯4ËÜÌÜ¤òÄÀ¤á¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¶Ïº¹¤Î¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»Ä¤ê1Ê¬51ÉÃ¡¢¥±¥êー¤Ë¤³¤Î»î¹ç5ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤é¤ì¡¢ºÆ¤ÓÄÉ¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¡²¬¤ÏÀÄÌÚ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー2ËÜ¤òÄÀ¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¥¿¥¤¤ËÌá¤¹¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢#7¥ï¥ó¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤òµö¤·¡¢»Ä¤ê1Ê¬5ÉÃ¤ÇºÆ¤Ó3ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê5ÉÃ¡£Ê¡²¬ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤¬Êü¤Ã¤¿3P¥·¥åー¥È¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤â¥ê¥ó¥°¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢»æ°ì½Å¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
½Ð¤À¤·¤ÎÆþ¤ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¥²ー¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤âÎ®¤ì¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥êーÁª¼ê¤È¥Ç¥¤¥Ü¥ó¡¦¥êー¥É¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç25-0¤È¡¢Âç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Îº¹¤Ê¤Î¤«¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬2¿Í·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥±¥êーÁª¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¡¢3P¥·¥åー¥È¤â¥¢¥Ù¥ìー¥¸°Ê¾å¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ß¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½¤Àµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤Á¤é¤â²¿ËÜ¤«·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¥åー¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ï¥óÁª¼ê¤Ë¤ÏÎÉ¤¤·Á¤Ç¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ÇÂç¤¤¯Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥²ー¥à¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤µ¤ó¤Î¥Ûー¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÄÌÚÎ¶»ËÁª¼ê
¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤¬·ç¤±¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼êÁê¼ê¤Î°ìÂÐ°ì¡¢¥Ø¥ë¥×¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥É¥ï¥ó¤Ç3ÅÀº¹¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ìー¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¡¢40Ê¬´Ö¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤Ï¤½¤³¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
