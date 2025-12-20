クリスマスに彩るデパ地下グルメ＆スイーツギフト

株式会社そごう・西武

■会期：開催中～２０２５年１２月２５日（木）


■会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場／和・洋菓子売場



今年のクリスマスは平日であることから、自宅でクリスマスを過ごす予定の方が多く予想されます。そごう横浜店のデパ地下では、ご自宅でクリスマスのランチ・ティータイム・ディナーをとっておきの時間を演出するグルメをご用意いたしました。この時期だけのクリスマスデザイン限定パッケージのスイーツはギフトとしてお渡しするのもおすすめです。



お肉や海鮮で食卓を華やかに彩るデリ。



ＲＦ１／トリュフ香る牛肉グリル　霜降りひらたけ添え　（１００ｇあたり）１，２９６円　【販売期間】１２月１８日（木）～１月４日（日）

ゑびすDaikoku／ローストチキン（醤油、１本）　　　　１，３８１円　【販売期間】１２月２４日（水）２５日（木）



麻布あさひ／クリスマスロールチキン（１本）１，６２０円【販売期間】１２月２０日（土）～２５日（木）

柿安ダイニング／柿安がおすすめするローストビーフオードブル（１個）４，３２０円　【販売期間】１２月２０日（土）、２１日（日）、２４日（水）、２５日（木）



ITO／希少部位トモサンカクの贅沢柔らかローストビーフぺイヴ仕立て（１００ｇあたり）１，１６６円

梅の花／クリスマスオードブル（１個）２，１６０円　　【販売期間】１２月１７日（水）～２５日（木）



神戸コロッケ／チーズとろけるトマトリゾットコロッケ（１個）４９７円【販売期間】１２月２３日（火）～２５日（木）

純’Sコッチン／ヤンニョムチキン（１パック）１，０８０円販売期間：１２月２４日（水）～２５日（木）


クリスマススイーツギフト


クリスマスのギフトや、パーティーにもぴったりな可愛いスイーツが勢ぞろい。



フランセ／クリスマスをたのしむミルフィユ（１２個入）　２，５９２円　※なくなり次第終了

ピエール・エルメ・パリ／マカロン４個詰合わせ「シニャチュール ノエル」　　（１缶）　２，３４９円　※なくなり次第終了



かきたねキッチン／かきたねミックスパック クリスマスBOX　　　　（１箱１０袋入）　８９７円　販売期間：１２月下旬まで　※なくなり次第終了

桂新堂／サンタさんの贈り物 　（１個）９７２円　　　　※なくなり次第終了