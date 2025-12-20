クリスマスに彩るデパ地下グルメ＆スイーツギフト

株式会社そごう・西武

■会期：開催中～２０２５年１２月２５日（木）

■会場：そごう横浜店地下２階＝食品売場／和・洋菓子売場

今年のクリスマスは平日であることから、自宅でクリスマスを過ごす予定の方が多く予想されます。そごう横浜店のデパ地下では、ご自宅でクリスマスのランチ・ティータイム・ディナーをとっておきの時間を演出するグルメをご用意いたしました。この時期だけのクリスマスデザイン限定パッケージのスイーツはギフトとしてお渡しするのもおすすめです。

※本リリースの画像はイメージ、価格は税込みです。数に限りがある商品もございます。売り切れの際はご容赦下さい。

お肉や海鮮で食卓を華やかに彩るデリ。

ＲＦ１／トリュフ香る牛肉グリル 霜降りひらたけ添え （１００ｇあたり）１，２９６円 【販売期間】１２月１８日（木）～１月４日（日）ゑびすDaikoku／ローストチキン（醤油、１本） １，３８１円 【販売期間】１２月２４日（水）２５日（木）

麻布あさひ／クリスマスロールチキン（１本）１，６２０円【販売期間】１２月２０日（土）～２５日（木）柿安ダイニング／柿安がおすすめするローストビーフオードブル（１個）４，３２０円 【販売期間】１２月２０日（土）、２１日（日）、２４日（水）、２５日（木）

ITO／希少部位トモサンカクの贅沢柔らかローストビーフぺイヴ仕立て（１００ｇあたり）１，１６６円梅の花／クリスマスオードブル（１個）２，１６０円 【販売期間】１２月１７日（水）～２５日（木）

神戸コロッケ／チーズとろけるトマトリゾットコロッケ（１個）４９７円【販売期間】１２月２３日（火）～２５日（木）純’Sコッチン／ヤンニョムチキン（１パック）１，０８０円販売期間：１２月２４日（水）～２５日（木）

クリスマススイーツギフト

クリスマスのギフトや、パーティーにもぴったりな可愛いスイーツが勢ぞろい。

フランセ／クリスマスをたのしむミルフィユ（１２個入） ２，５９２円 ※なくなり次第終了ピエール・エルメ・パリ／マカロン４個詰合わせ「シニャチュール ノエル」 （１缶） ２，３４９円 ※なくなり次第終了

かきたねキッチン／かきたねミックスパック クリスマスBOX （１箱１０袋入） ８９７円 販売期間：１２月下旬まで ※なくなり次第終了桂新堂／サンタさんの贈り物 （１個）９７２円 ※なくなり次第終了