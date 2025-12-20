【開催報告】成果にこだわり続けたCHROが「モチベート」を語る！科学で読み解く人が動く職場｜人事図書館

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、2025年11月21日に『成果にこだわり続けたCHROが、いま「モチベート」を語る理由～科学で読み解く「人が動く職場」と「成果が出る組織」の条件～』を、運営するコミュニティ「人事図書館」にて開催しました。登壇者である太田 昂志 氏（株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO）による「モチベート」に関する講演や、参加者同士の対話型セッションが行われ、盛況のうちに終了しました。本記事では、イベント当日の様子や成果についてご報告します。

※太田氏の肩書はイベント登壇当日時点のものです。

開催背景と目的：成果に直結する「モチベーション」を科学的に捉える

人事に関わる全ての人が集い、学び合うコミュニティ「人事図書館」では、「人が動く職場」と「成果が出る組織」の条件を探求する中で、「モチベーション」や「ウェルビーイング」といった、働く人の感情に焦点を当てた領域への関心も強く持っています。



そこで理論と実践を武器にして成果を追求してきた太田 昂志 氏を講師にお招きし、太田氏の共著書『職場を上手にモチベートする科学的方法 ― 無理なくやる気を引き出せる26のスキル(https://amzn.asia/d/iHgLZfu)』の根底にある本質的なメッセージと、CHROとしての実践知を紐解くイベントを企画しました。成果にこだわり続けた太田氏が、なぜ今「モチベート」を語るのか。その真意に迫ることで、参加者一人ひとりが自身の職場の「やる気」を引き出す具体的なヒントを持ち帰ることを目的としました。

登壇者情報

太田 昂志 氏

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO

システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。取締役CHROとして、既存事業推進、新規事業開発、人事領域全般を管掌し、DX・内製化支援でのリーディングカンパニーへの成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導く。2025年、外資系コンサルティングファームとの戦略的パートナーシップ締結に携わり、現在は上席執行役員として、両社のシナジー創出に向けた経営基盤の再構築に取り組む。

※登壇時のプロフィール

参加者の反響

参加後のアンケートでは、太田氏の圧倒的な専門知識と、実体験に基づく熱いメッセージが強く印象に残ったという声が多く寄せられました。

＜具体的な感想コメント（抜粋）＞

主な成果と今後の展望

- きれいごとの『幸福』ではなく、原体験に基づく魂のこもった『幸福』に対して自論で入り込んでくるメッセージでした。自身の会社において、どうやったら幸福を実現できるのか本気で考えて実行していかないと、人生後悔すると思った- ポジティブフィードバックにおいて、行動を具体的に褒めるという部分が勉強になりました。今後はもっと具体的に伝えるようにしようと思います- 初めて人事図書館のイベントに参加し、アットホームな雰囲気が良いなぁと感じました。幸せであることがパフォーマンスアップにつながることが特に勉強になりました。人事図書館メンバーになることを検討したいと思いました- 当たり前のことをやるのがどれほど難しいか改めて感じることができました！幸せの定義ですかね。いつも運営ありがとうございます！- ネガティブもポジティブもみとめ、わかりあう。色々な理論をバラバラに認識していたが、組織の中で働く人にとって、何が幸せで、そのファクターとして何が働くのか？を構造的に整理できた。また、なにをどう観察し、伝えるべきなのかも解像度があがった

本イベントは、参加者にモチベーションの科学を実践レベルで理解し、組織の成果と人の幸福を両立させるための具体的な行動変容のヒントを提供することができました。

人事図書館では、今後も「仲間と学びで、未来を拓く」というタグラインのもと、人的資本経営、組織開発、HRテクノロジーなど、人事領域の最新かつ実践的なテーマを深掘りするイベントを継続的に開催してまいります。

