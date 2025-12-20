九州プロレス U-15女子プロレススクール プレオープン

NPO法人九州プロレス

NPO法人九州プロレス（本社：福岡県福岡市、理事長：筑前りょう太）は、この度 九州プロレス道場にて、U-15女子プロレススクールをプレオープンしました。



本スクールは、15歳以下の女子を対象に、プロレスを通じて体力・表現力・コミュニケーション力を育み、健全な成長を支援することを目的とした取り組みです。

■ スタートミーティングを実施、7～12歳の5名が参加

プレオープン初日にはスタートミーティングを開催し、事前応募した7歳から12歳までの5名が参加。

リング上での基礎運動や簡単なトレーニングを体験し、プロレスに触れる時間を過ごしました。

■ 筑前りょう太 理事長 コメント

九州プロレス 理事長・筑前りょう太は、次のようにコメントしています。

「これからプロレスが、より広く社会から信頼される文化・産業として発展していくためには、

『プロレスラーとは何か』という定義を、少しずつでも業界として整えていく必要があると感じています。その一つの取り組みが、今回のU-15（15歳以下）女子プロレススクールです。

U-15は、子どもたちがプロレスという“道具”を使って成長するための場と考えています。」

■ 次回スクール開催・追加募集について

次回のU-15女子プロレススクールは、以下の日程で開催予定です。

日時：1月17日（土）11:00～12:00

会場：九州プロレス道場（福岡市）

あわせて、スクール生の追加募集も決定し、応募フォームでの受付を開始しました。

▼応募フォーム

https://forms.gle/qoKzdLhdnTkkzJGZ9

■ 九州プロレスについて

九州プロレスは「九州ば元気にする」を合言葉に、プロレス興行だけでなく、

地域イベント、教育・育成事業、社会貢献活動を通じて、九州全体を盛り上げる活動を行っています。

今後も、次世代育成を含めた多角的な取り組みを通じて、プロレスの新たな価値創出を目指してまいります。

