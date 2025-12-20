くるめし弁当公式YouTubeチャンネル『BENTOBEN - 弁当弁 -』第9弾「ととりべぇ×ヨネダ2000 誠」を公開

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、公式YouTubeチャンネル『BENTOBEN - 弁当弁 -』にて2025年12月20日（土）12:00より第9弾動画「ととりべぇ × ヨネダ2000 誠｜BENTOBEN - 弁当弁 -」を公開しました。M-1グランプリ2025のファイナリストでもあるヨネダ2000の誠さんが、ご自身が大好きな夏にたとえてととりべぇのお弁当を語り尽くします。ぜひ動画で、誠さんの弁当愛をお楽しみください。

『BENTOBEN - 弁当弁 -』YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@kurumesi(https://www.youtube.com/@kurumesi)

■第9弾 ととりべぇ × ヨネダ2000 誠｜BENTOBEN - 弁当弁 -

公開日：2025年12月20日（土）12:00

動画URL：https://youtu.be/f9X-TwZZwqU

見どころ：ととりべぇのお弁当を前にして、誠さんがまずおこなったのは蓋“だったもの”に、あとで食べたいおかずを置くこと。さらにはマイランチョンマットも登場し、独特なお弁当セッティングが繰り広げられます。そんな誠さんは、夏が大好きとのことで、ととりべぇお弁当も夏になぞらえて紹介。それぞれのおかずがどの夏の思い出に当てはまるのか、ぜひ楽しみながらご覧ください。動画の最後には、即興ソング「This is 夏」も披露します。どこか懐かしいととりべぇのお弁当と、くすっと笑える誠さんのコラボレーション、癖になること間違いありません。

■「ヨネダ2000 誠」プロフィール

1999年東京都出身、吉本興業所属のお笑い芸人。NSC東京校23期生として入学し、2020年にお笑いコンビ「ヨネダ2000」を結成。鋭い観察眼を生かしたネタと自然体の存在感で注目を集め、2022年M-1グランプリ決勝進出をきっかけにブレイク。現在はバラエティ番組を中心に幅広く活躍している。M-1グランプリ2025のファイナリスト。

■「ととりべぇ」について

味の美味しさはもちろんのこと、見た目の美しさにもこだわった本格和食弁当を提供する「ととりべぇ」。「最後まで飽きずに食べてほしい。」そんな想いをこめて、一品一品手作りで作り上げるお弁当は、老若男女問わずファンが多く、第2回 日本ロケ弁大賞では見事金賞に選ばれました。店頭でもお買い求めいただけます。

店舗名：ととりべぇ

https://www.kurumesi-bentou.com/totoribe/

所在地：東京都中央区八丁堀1-4-1 茅場町Ntビル1F

電話番号：03-3357-7418

■動画内でご紹介したお弁当

「【皐月】鶏ももの竜田焼き～ポン酢あんかけ～」1,350円（税込）

https://www.kurumesi-bentou.com/totoribe/satsuki_tori_tatsuta/

※皐月はご予約限定のお弁当です

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）