BSよしもと『営業-1グランプリ』初のYouTube生配信決定!『2025総決算スペシャル』を振り返り、もっとも反省した営業芸人は!?『生配信！営業-1グランプリ2025大反省会』

吉本興業株式会社写真：『営業-1グランプリ2025 総決算スペシャル』収録時の様子

BSよしもとで放送中の人気番組「営業-1グランプリ」が、2025年を締めくくる特別企画として、初の生配信を実施することが決定しました。題して『生配信！営業-1グランプリ2025大反省会』。2025年12月28日（日）12:00より、豪華3時間にわたりBSよしもと公式チャンネル（YouTube）にて生配信します。

写真：『営業-1グランプリ2025 総決算スペシャル』収録時の様子

人気芸人たちが企業や団体への“営業”を通じて奮闘する本番組。初の試みとなる今回の生配信では、番組の立役者であり、『2025年営業出演回数ランキング』第2位の八木真澄（サバンナ）、そして『2025年学園祭出演回数ランキング』第1位のスカチャンの出演が決定。さらに、番組の盛り上げ役でおなじみのひな壇メンバー、鬼越トマホークや徳井健太（平成ノブシコブシ）も登場します。2025年を振り返り、出演者や『営業-1グランプリ』をこよなく愛し、繰り返し視聴している“ウォッチャー芸人”が一堂に会して、番組の裏側や成功・失敗の“大反省”トークを繰り広げます。2025年、もっとも反省した営業芸人は果たして誰なのか。

年の瀬の日曜日に贈る、笑いあり、反省ありの3時間生配信にぜひご期待ください！

八木真澄（サバンナ）・コメント

写真：『営業-1グランプリ2025 総決算スペシャル』収録時の様子

営業-1グランプリ2025が、本日無事にBSよしもとでオンエアされました。

さらにBSよしもと公式YouTubeでも、完全版がアップされました。

収録日は12月1日にあり、収録時間は5時間以上になりました。

その収録現場、いろんな事が起きました。

芸人が同業者の芸人を見て、ガチギレか、ノリなのか、わからない場面がありました。

そのほかにもいろんなシーンが!!︎

大反省会では、そのあたりを検証したいと思います。必見です。

番組概要

番組名：生配信！営業-１グランプリ2025大反省会

配信日時：2025年12月28日(日) 12:00～15:00（終了予定）

配信プラットフォーム：BSよしもと公式チャンネル https://www.youtube.com/@bsyoshimoto

出演者：八木真澄(サバンナ)、鬼越トマホーク、徳井健太(平成ノブシコブシ)、スカチャン、かけおち、しんや、松橋、ガクテンソク、ヒロユキMc-II、タケト、キクチウソツカナイ。、デニス、西村ヒロチョ、タクトOK!! (Everybody)