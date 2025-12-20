「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルが「ABEMA」に期間限定OPEN決定！TVアニメ・映画『クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』を含む映画全31作品を毎日無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「クレヨンしんちゃん」シリーズを毎日無料放送する「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルを、2025年12月27日（土）から期間限定で開設することを決定いたしました。

『クレヨンしんちゃん』は、1990年に連載を開始した、臼井儀人による大人気ギャグ漫画を原作としたアニメ作品で、イタズラ大好きでナマイキ盛りの幼稚園児・野原しんのすけが巻き起こす騒動と、ふりまわされる大人たちの毎日を描く日常ギャグコメディです。TVアニメは1992年に放送スタートして以来、子どもから大人まで幅広い層に愛され続け、日本のみならず、これまで30カ国以上で放送。劇場版も数多く制作されており、昨年8月にはシリーズ史上初めて恐竜を題材とした『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』を公開。興行収入は25億円を突破し、大ヒットを記録しました。また、“しんちゃんの父”こと35歳サラリーマン・野原ひろしのスピンオフ作品である、塚原洋一による人気マンガ『野原ひろし 昼メシの流儀』は、累計発行部数は80万部を突破、ウェブ連載では累計440万PVを記録。2025年10月より放送されたTVアニメもSNS上で大きな話題となり、多くの注目を集めています。

このたび「ABEMA」に期間限定で開設する「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルでは、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』のほか、「ABEMA」にて無料独占配信中の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』を含めた「映画クレヨンしんちゃん」全31作品を毎日無料放送。さらにTVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』も無料放送いたします。

ぜひ冬休みは「ABEMA」の「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルで、笑いあり、涙ありな「クレヨンしんちゃん」シリーズをご覧いただき、家族団欒の時間をお楽しみください。

■「クレヨンしんちゃん」公式無料チャンネルOPEN決定！

チャンネルOPEN日時：2025年12月27日（土）午後5時～

チャンネルURL：https://abema.go.link/5aS28(https://abema.go.link/5aS28)

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

【放送作品ラインナップ】

▼「映画クレヨンしんちゃん」31作品

番組URL：https://abema.go.link/avtFp

▼10月新作アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』

番組URL：https://abema.go.link/lWG0D

▼TVアニメ『クレヨンしんちゃん』

番組URL：https://abema.go.link/1PVcA

