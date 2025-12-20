新宿中央公園 ビル街と公園のフォトジェニックなイルミネーション「TWINKLE PARK」

一般財団法人 公園財団TWINKLE PARK

新宿中央公園のファンモアタイムひろば、眺望のもりを舞台に展開するイルミネーションイベント「TWINKLE PARK」。公園の木々や滝は光で飾られ、光で彩られた公園と新宿の夜景のフォトジェニックな景色をお楽しみいただけます。公園のシンボルであるナイアガラの滝のライトアップでは、色を変えられる仕掛けもございます。

点灯期間 2025年11月29日(土)-2026年1月12日(月)

点灯時刻 16:30-22:00

場所 ファンモアタイムひろば・眺望のもり

新宿ナイアガラの滝眺望のもりウッドデッキ眺望のもり園路ファンモアタイムひろば階段

足跡を踏んでイルミネーションのカラーチェンジ！

新宿ナイアガラの滝の左横の地面に投影されている足跡マーク。その上に音が鳴るまで立つと、滝の色を変えることができます。是非、カラーチェンジの仕掛けをお楽しみくださいませ。

足跡マーク新宿ナイアガラの滝ライトアップ・カラーチェンジ前新宿ナイアガラの滝ライトアップ・カラーチェンジ後

新宿区立 新宿中央公園新宿中央公園 芝生広場

新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大な面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「区民の森」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1

指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体

（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））

●電話：03-3342-4509

●公園HP(https://shinjukuchuo-park.jp/)

●公園Instagram(https://www.instagram.com/shinjukuchuopark/)