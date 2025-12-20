ラオスに8校目のミダススクールが完成し、竣工式を開催

公益財団法人ミダス財団

公益財団法人ミダス財団（所在地：東京都港区、代表：吉村英毅、以下「ミダス財団」）は、海外での教育基盤整備事業として、子どもの教育・生活の向上に資する学校・孤児院等の各種施設（以下、ミダススクール）の建設を進めています。

この度、ラオスにミダススクール8校目となるBan Kadon小学校の建設を完了し、2025年11月に竣工式が行われました。

竣工式の様子

式典には、地元住民や保護者をはじめ、地域の多くの方々が集いました。住民の方々がお金を出し合い、この地域で大きな資産である牛を一頭購入し、お祝いの料理を振る舞ってくださいました。その姿から、地域全体で Ban Kadon 小学校の完成を心から祝福していることが強く伝わってきました。

式典後には、ラオスの伝統的な祈願儀式である「バーシー（Baci／スークアン）」が行われました。白い糸を手首に結び、Ban Kadon 小学校、ミダス財団、そして関係者全員の健康・安全・幸運・繁栄を祈る神聖な儀式です。糸には「良い魂を身体に留め、災いから守る」という意味が込められています。

夜には歌と踊りの宴が続き、村全体が喜びに包まれました。子どもたちの期待に満ちた笑顔は、忘れがたい光景でした。

Ban Kadon小学校について

Ban Kadon小学校の校長先生、ラマム郡長、ミダス財団 Le Thu Trang 、ベトナム第15軍団代表者

Ban Kadon 小学校は、アッタプー県ヴォンヴィライから車で約85km、約1時間30分の場所に位置しています。この地域は政府の方針により住民が移り住み、開拓や農地開発が進められている新しい居住エリアですが、インフラ整備が大きく遅れており、生活環境や公共施設が十分に整っていない状況にあります。

こうした背景から、ミダス財団による小学校建設は地域に定住を促す大きな後押しとなり、将来の発展を支える重要な基盤になると、地元自治体や住民の皆さんは強く期待しています。また、新しい学校は、子どもたちが学ぶ喜びを感じ、教育への意欲を高める原動力になると考えられています。

今回の整備では、5つの教室、1つの厨房、3つのトイレ、雨水貯蓄タンク、浄化槽のほか、校門やフェンス、コンクリート舗装など、学校として必要な設備が一式整えられました。現在、教員は8名、児童は1～5年生の計70名が通っています。

ミダス財団について

ミダス財団は、世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会を目指し、社会貢献事業を行う公益財団法人です。株式会社ミダスキャピタルおよびミダス企業群等からの寄付金を財源として本質的かつサステイナブルな社会貢献事業を行い、世界中の根本課題を解決していきます。

・ミダス財団 概要

名称：公益財団法人ミダス財団

代表：吉村英毅

設立年：2019年

Webサイト：https://midas-foundation.org/

・本件に関するお問い合わせ先

公益財団法人ミダス財団

https://midas-foundation.org/contact