株式会社クラブコスメチックス（本社・大阪市代表取締役社長：中山ユカリ）は、シリーズ累計出荷数2000万個＊を突破したすっぴんシリーズより、2025年春発売し人気を博した「クラブ すっぴんパウダー UV」を2026年2月23日より定番化し発売いたします。＊2015年1月～2025年9月メーカー出荷実績(旧品を含む)より算出全国のドラッグストア・バラエティショップ・量販店・Amazon等で販売いたします。（一部店舗では取り扱いのない場合がございます）

＜開発背景＞

https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/

日中のメイクアイテムとしても多くの方にご愛用いただいている「すっぴんパウダー」。「UVカット機能が欲しい」という声にお応えし、2025年春に数量限定で発売したUVカットタイプは、予想を超える反響をいただきました。この度、皆さまのご要望にお応えし、定番商品として新たに仲間入りします！紫外線カット機能を備えたフェイスパウダーで、皮脂によるテカリを抑えながら、さらさらの素肌をキープ。さらに、敏感肌にも使える処方設計なので、毎日、スキンケア感覚でお使いいただけます。

＜商品概要＞

クラブすっぴんパウダーUVシトラスミックスティーの香り容量：26ｇ価格：2,200円(税込)

＜商品特長＞

敏感肌でも使え、洗顔料で落とせる肌にやさしい強力UVカットフェイスパウダー。毛穴やお肌の色ムラを補正しながら、さらさら素肌をキープします。

①素肌感そのまま強力UVカット

・SPF50＋PA+++＋で紫外線をカットします。

②皮脂テカリを抑えてさらさら素肌をキープ

・さらさら素肌を長時間キープし、皮脂によるメイク崩れやくすみを防ぎます。

③素肌をきれいに見せる

・ソフトフォーカス効果のある透明度の高いパウダーが肌の色ムラや毛穴等のお悩みをカバーします。

④保湿成分配合

・保湿成分入りのパウダーが肌のうるおいを守ります。

⑤すっぴんでいるより肌にやさしい ・フィルター成分配合※3。

タバコの煙やホコリ、PM2.5等大気中の微粒子物質から肌を守ります。※4

＜使用用途＞

★メイクの仕上げや化粧直しに ・ベースメイクの仕上げに使用することでサラサラの肌に仕上げます。 ・日中のメイク直しで、ソフトフォーカス効果のある透明度の高いパウダーがお肌の色ムラや毛穴等のお悩みをカバーします。★前髪のベタつきに ・さらさらパウダーが前髪のベタつきを予防します。★日やけ止めのベタつきが気になるボディに ・クリアカラーだから日やけ止めのベタつきが気になるボディにもお使いいただけます。

※1 乳酸稈菌※2 ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) ※3加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アルギン酸Na、オウゴン根エキス(全て被膜剤)※4 被膜効果により肌への付着を防ぐ

すっぴんシリーズについて

クラブすっぴんシリーズは素肌をもっときれいに見せる、24時間いつでも使えるスキンケア発想のシリーズ。ひと塗りで肌悩みをカバーし透明感のある理想的な素肌を演出します。すっぴんをきれいに見せることはもちろん、素肌を休ませる・すっぴんをポジティブに楽しむ・自分の素肌に自信を持つ…、これまで以上に日々の生活に寄り添い、前向きな気持ちで過ごしていただけるように、すっぴんシリーズが応援いたします。

◆ブランド公式ブランドサイト：https://www.clubcosmetics.co.jp/club_suppin/Instagram：https://www.instagram.com/club_suppin/X： https://x.com/clubcosmetics◆会社概要〇会社名：株式会社クラブコスメチックス〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp◆お客様からのお問合せ先株式会社クラブコスメチックスフリーダイヤル：0120-16-0077