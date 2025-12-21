株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市代表取締役社長：中山ユカリ)は、 「クラブ クールン アイスロールオン」に新しい香りを加え、2026年2月15日に数量限定発売いたします。 全国のドラッグストア・バラエティショップ・量販店・Amazon等で販売いたします。（一部店舗では取り扱いのない場合がございます）

クラブ クールン アイスロールオン

https://www.clubcosmetics.co.jp/

クラブ クールン アイスロールオン Ｆフルールドロップの香り価格：1,100円（税込）

クラブ クールン アイスロールオン Aアロマハーモニーの香り価格：1,100円（税込）

＜開発背景＞

年々長く過酷になる夏…暑さ対策への意識が向上し、ハンディタイプの扇風機や冷感入浴剤、 冷感パウダーなどの冷感コスメへのニーズはますます高まりをみせています。そこで、2025年春に続き、首すじ・手首に塗るだけで暑さ一撃！いつでもどこでもササッと塗れて持ち運びにも便利なロールオンタイプの冷感ローションに新しい香りを加え新発売いたします。

＜商品概要＞

2種類の冷感成分配合で極冷－5.9℃※1＆スーッと爽快感が持続し、汗でベタつきがちな首すじもさらさらパウダー※2配合でベタつきを抑えてさらさらに。フローラルブーケに新香調アロマハモニーが加わり、まるでフレグランスのような選べる２つの香り。今年の夏を爽やかに乗り越える暑さ対策アイテムとして活躍する１品です。

＜商品特長＞

①極冷－5.9℃※1のひんやり感

・2種類の冷感成分配合で、塗った瞬間からひんやりとした冷感を感じ、爽快感が持続します。

②まるでフレグランス！選べる２つの香り

③ベタつきを抑えて快適肌に

・さらさらパウダー※2配合でベタつきを抑え、さらさら肌に整えます。

④ただ冷たいだけじゃない！お肌にうれしい4種類の美容液成分配合

・人気のナイアシンアミド※3やビタミンC誘導体※4など4種類の美容液成分配合で、冷感を感じながらお肌のケアもできます。

⑤いつでもササッと塗れるロールオンタイプ

・ロールオンタイプだから手を汚さず、どこでも簡単にササッと塗れます。・持ち運びにも便利なコンパクトサイズで夏の快適アイテムとして活躍します。

※1 つけた瞬間の感触※2 シリカ（粉体基剤）※３整肌成分※４ アスコルビルグルコシド※５セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP※６チャ葉エキス

＜使用用途＞

暑さを感じたら首すじ・手首などにコロコロ塗るだけ！瞬時にひんやりとした冷感を感じ、爽快感が持続します。

こんな時におすすめ！

◆ブランド公式X： https://x.com/clubcosmetics◆会社概要〇会社名：株式会社クラブコスメチックス〇本社所在地：大阪市西区西本町2-6-11〇代表者：代表取締役社長 中山 ユカリ〇会社HP：https://www.clubcosmetics.co.jp◆お客様からのお問合せ先株式会社クラブコスメチックスフリーダイヤル：0120-16-0077