株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市代表取締役：中山ユカリ)は、DAISY DOLL by MARY QUANTより、「デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム」春の新色、チーク2色とハイライト1色を2026年2月15日に発売いたします。本商品は、2024年10月の発売以来、“血色感がかわいいチーク”としてSNSを中心に話題を集めてきました。2025年9月にはハイライトの追加やキルティング柄のエンボスデザインを取り入れるなど、進化を続けています。今回の新色は、春らしい透明感ときらめくツヤ肌を叶えるダイヤモンドコレクションとして、2つのカラーが混ざり合う、ダイヤモンドカットの見た目にも美しいデザインです。ローズピンク系の「08 イタズラベリー」は、肌に澄んだ透明感をプラスしてピュアで愛らしい印象に。ピンクレッド系の「09 コイゾラピンク」は、頬にほてったような血色感を与え、抜け感のあるフェミニンな雰囲気に仕上げます。そして、パープル系ハイライトの「22 ウソツキラベンダー」は、くすみを飛ばして内側から発光するようなツヤを与え、肌に奥行きと透明感をもたらします。いずれのカラーもこだわりの偏光パールで、肌に自然になじみながら、ツヤと華やかさを演出します。春のきらめく陽ざしを味方に、心ときめくメイクをお楽しみください。全国のロフト、ドン・キホーテ、バラエティショップ、Amazon、Qoo10等で販売いたします。

血色感を自在に操るしっとり高密着チーク＆ハイライト

DAISY DOLL POWDER BLUSH BLOOM

デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム新色〈全3色〉価格： 1,650円（税込）

＜チーク＞多幸感に包まれる、春のやわらかなスフレカラー

＜ハイライト＞印象をあやつり、発光するような透明感をまとうツヤ肌へ

※マーブルの色味は、製造条件によって見え方や濃淡に差異が発生いたします。表面上に見える各色の量・濃淡によってお肌の仕上がりに影響することはございません。

＜商品特長＞

①2つのカラーが肌になじみ、自然に発色

＜チーク＞肌なじみの良いカラーとシアーな発色カラーの2つが混ざり合い、内側からにじむような血色感で頬を自然に彩ります。＜ハイライト＞血色パールと透明感パールの2つが混ざり合い、内側から発光するような自然な立体感と透明感を引き立てます。

②ソフトフォーカス効果で美肌見せ

・ソフトフォーカスパウダー※1配合で、毛穴などの肌の気になる部分をぼかしながら自然に肌に溶け込むようなふんわりとした仕上がりに導きます。

③高密着パウダー配合で化粧崩れを防ぐ

・高密着パウダー※2配合で、化粧崩れ防止！色飛びや毛穴落ちしにくく、つけたての美しさを保ちます。

④保湿成分配合でしっとりふんわり質感を叶える

・高保湿タイプのトリプル美容オイル※3とうるおい持続パウダー※4配合で、お肌にうるおいを与えます。

※1：タルク、シリカ、アルミナ、酸化チタン(全て粉体基剤) ※2：ポリメチルシルセスキオキサン、アルミナ(全て粉体基剤) ※3：ダマスクバラ花油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油(全て保湿成分 )※4：シリカ(粉体基剤)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)

＜開発者の声＞

今回の新色チークは、春のやわらかな空気感と温かみを感じられるように開発しました。異なる2色を混ざり合わせることで、見た目からも気分が高まるような華やかさを演出しています。また、どちらのカラーも肌なじみの良いカラーを組み合わせることで、肌に自然に溶け込みながら、内側からにじむような血色感を作り出すことができます。季節感のあるメイクを楽しみたい方はもちろん、チークに苦手意識がある方にもぜひ試していただきたいアイテムです。そしてハイライトの新色は、白浮きがなく、しっとりとした質感のパールが肌に密着し、まるで肌そのものが発光しているような自然なツヤを演出します。チークとハイライト、それぞれの魅力が引き立つ新色で、春のメイクに新しい彩りを添えてみてください。

＜How to use＞

お手持ちのブラシで円を描くように1周し、手の甲やティッシュで余分な粉を落とした後、チークは頬などに、ハイライトは明るさや高さを出したい部分に軽くつけてください。

＜カラー展開（全12種）＞

**チーク**・01 ユウグレシナモン・02 ホロヨイチェリー・03 ハニーオランジュ・04 アドケナローズ・05 ライラックピンク・06 マンダリンキャメル・07 ウヌボレピーチ・08 イタズラベリー（NEW）・09 コイゾラピンク（NEW）**ハイライト**・20 シュガーミルク・21 キマグレスノー・22 ウソツキラベンダー（NEW）

DAISY DOLL by MARY QUANTについて

DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランド MARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。MARY QUANTの「自由に 自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム (パーツ )を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。

