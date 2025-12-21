株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県柳川市のふるさと納税返礼品として、株式会社本吉屋が提供する「特製国産うなぎの丼ぶり」を掲載中です。タレをまぶしたご飯を蒸し、その上に厳選した国産うなぎを熟練の職人が炭火で一本一本焼きあげた蒲焼と錦糸卵をのせました。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

■創業330年以上 水郷柳川の老舗「元祖本吉屋」福岡県の南西部、水郷・柳川市の名物郷土料理「うなぎのせいろ蒸し」の元祖である元祖本吉屋は、天和元年(1681)創業、江戸幕府五代将軍・徳川綱吉の時代から330年以上続く老舗です。創業当時から変わらず柳川市旭町で、創業当時の味、製法、伝統を守り続けています。■炭火焼きの熱いこだわり九州は、開いたうなぎを蒸さずに直火で焼き上げる関西風の「地焼き」が主流です。元祖本吉屋では、開いたうなぎを串うちせずに、大きな焼き台に直接並べて炭火で焼き上げます。炭火の強い火力で、まずはしっかりと焦げ目をつけて焼き、白焼にします。元祖本吉屋の白焼は炭火でしっかり焼くため臭みもなく、うなぎ本来の旨みと、炭火焼きの香ばしい風味をシンプルに味わえるとあって、お店では大変人気があります。■炭は2種類を混ぜて使用大きな焼き台で、しっかり地焼きするためにも火力は大切で、炭は2種類を混ぜて使います。ひとつは、国産の樫の木を使った「樫炭」です。熊本で職人の手により作られている炭で、少しやわらかく、火のつきが早いのが特徴です。もうひとつは、備長炭です。硬く、火力が強いので火が長持ちします。違う特徴をもつ樫炭と備長炭を混ぜて使うことで、地焼きに理想的な火力を実現します。■熟練の箸捌きは職人の「マイ箸」で焼き台にうなぎを生の状態で10本以上のせ、職人が竹の箸を使い、うなぎを返したり、タレをくぐらせたりしながら焼きます。串を打っていないうなぎを、崩れないように箸で扱うのは技術が必要です。うなぎの大きさ、柔らかさの違い、焼き始めと焼き終わりの状態を見極めながら焼く、その熟練の技を支えるのが、竹の箸です。この竹の箸は、職人が自分で竹を削り、手馴染みのよい「マイ箸」を作ります。最初は長い箸が、使うちに、強い火力の影響でどんどん短くなります。それほどの高温で、しっかりと焦げ目がつくほど香ばしく焼くのが、元祖本吉屋流です。

▼楽天創業300年 うなぎ料理専門店 元祖本吉屋 特製国産うなぎの丼ぶり 1人前/2人前/4人前https://item.rakuten.co.jp/f402079-yanagawa/051-2732/▼チョイス創業300年 うなぎ 料理 専門店 元祖 本吉屋 特製 国産 うなぎ の 丼ぶり（1人前）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40207/6435370?utm_source=fukuokaken_yanagawashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40207創業300年 うなぎ 料理 専門店 元祖 本吉屋 特製 国産 うなぎ の 丼ぶり（2人前）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40207/6435371?utm_source=fukuokaken_yanagawashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40207創業300年 うなぎ 料理 専門店 元祖 本吉屋 特製 国産 うなぎ の 丼ぶり（4人前） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40207/6435372?utm_source=fukuokaken_yanagawashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40207

福岡県筑後平野の西南端に位置する柳川市は、市内を網の目のように掘割が巡る水郷のまちです。観光地として「川下り」や「鰻のせいろ蒸し」などが有名ですが、豊かな農地が広がり、日本屈指の海苔の産地「有明海」にも面した農水産業が盛んなまちでもあります。

寄附金の使い道について「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。寄付を希望される皆さまの想いでお選びください。(1) 「柳川から世界へ飛び出せ」教育・子育てサポート事業(2) 「柳川を花や緑でいっぱいに」掘割や自然環境の保全サポート事業(3) 「立花宗茂とぎん千代をＮＨＫ大河ドラマに」歴史・文化サポート事業(4) 「お元気ですか？お母さん」福祉サポート事業(5) 「柳川のもんはよかばんも」産業活性化サポート事業(6) 「心も体も元気！元気！」健康スポーツサポート事業(7) 「みんなの笑顔を守る」安全・安心サポート事業

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form