株式会社楽久屋(本社：東京都港区)は、2025年12月27日から2026年1月4日まで、岐阜県岐南町の「湯どころみのり」で日頃のご愛顧に感謝し「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催します。





公式サイト： https://yudocoro-minori.com/









【「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」について】

期間：2025年12月27日から2026年1月4日

今回のキャンペーンでは、元日早朝5時から営業の「元日風呂」や先着200名様への「無料ふるまい雑煮」、浴場替わり湯やお子様に嬉しい「お菓子つかみどり」など、多数のイベントをご用意して皆様をお待ちしております。





外観

ごあんない





■早朝5時からの「元日風呂」

元日朝5時から温かな湯に浸かり、心も体も穏やかに新年をお迎えください。





露天風呂





■先着200名様「無料ふるまい雑煮」

元日朝8時から1階レストランにて、皆様へ感謝の気持ちを込めお雑煮をご提供します。

尚、レストランも9時からオープンしますのでそのままお食事もご利用いただけます。





食堂





■お子様に嬉しい「お菓子つかみどり」

元日から3日まで、小学生以下のお子様はご入館時にチャレンジできます。

絶対に負けられないお子様だけの闘いがそこにあります！





お菓子つかみ取り





■生薬入浴剤替わり湯

様々な効能が期待される生薬の湯に浸かり、心も体もリフレッシュいただけます。

お身体、ご自愛ください。





生薬入浴剤じっこう

生薬入浴剤火龍湯





■彩りサウナ

湯どころみのりは男女それぞれ2室ずつのサウナをお楽しみいただけます。

男性には木の香りとセルフロウリュが楽しめる「フィンランドサウナ」、

女性には美容と健康に特化したサービスが嬉しい「スチームサウナ」。





フィンランド式サウナ

ハニーパック





【「みのり」の魅力】

1. 池田山弓削寺より湧き出る天然温泉“いけだゆげ温泉”

泉質：低張性弱アルカリ性低温泉

池田山弓削寺より運ばれる名湯「いけだゆげ温泉」は、無色透明でありながら重曹成分を多く含み、皮膚の脂肪分や分泌物を石鹸のようによく洗い流し、皮膚を滑らかスベスベにします。

大空を眺めながらゆっくりとご堪能ください。





いけだゆげ温泉





2. 男女各2つのサウナ室、3つの水風呂が揃う抜群のサウナ環境

タワーサウナは96℃設定(女性：86℃設定)と高温設定でありながら、今や希少価値の高い湿式サウナストーブを採用しているため1分間に一度熱されたサウナストーンに水が噴射されるオートロウリュウが楽しめます。そのため室内は高温多湿で常に熱された空気が対流しており、多くのサウナ愛好家たちを魅了します。他、男性浴場にはセルフロウリュの楽しめるフィンランド式サウナ、女性浴場には、よもぎスチームを足湯に浸かりながら楽しめる足湯スチームサウナもございます。

サウナ後の水風呂は男女共に計3種。12℃設定の冷水風呂、初心者にも入りやすい水温の涼水風呂、岐阜の清流原水をそのままかけ流す天然地下水かけ流しバイブラ水風呂。組み合わせは無限大、自分好みの楽しみ方でご堪能ください。





タワーサウナ

地下水かけ流し水風呂





3. 岩盤浴の概念を超えた“男女共用着衣型岩盤サウナ”

岩盤浴は全5室。音楽を聴きながら発汗できるミュージックロウリュサウナ、セルフロウリュをアロマイス(アロマ水を凍らせたアイスボール)の香りでじっくり静かに愉しめるセルフロウリュサウナ、セラミックボールプールに寝転がりじっくりと発汗できるセラミック岩盤浴、アロマの香りに包まれたヒーリング空間アロマ岩盤浴、氷点下の室内でクールダウンできるアイスルーム。全て男女共用でご夫婦、カップル、お友達と制限時間なく一日中楽しめます。休憩ラウンジには3,000冊のコミックがあり、自然の風が吹き抜けるテラス席で優雅な時間をお過ごしいただけます。





岩盤ミュージックロウリュ

岩盤セルフロウリュ

岩盤エリア





4. 一日中楽しめる館内

1階2階それぞれに大型休憩ラウンジがあり、1階ではソファやヨギボーに身を委ねながらコミックを読むなど静かな時間を過ごせます。2階はリクライニングチェアがズラリと並んだ空間になっていて、湯上りの体をゆっくりと休めることが出来ます。休憩ラウンジの他にも、パクパクと可愛らしく手の角質を食べてくれるドクターフィッシュや日焼けマシン(男性のみ)、各種ゲームやマッサージ機など1日中退屈することなく楽しめる空間となっております。





休憩レストエリア

ドクターフィッシュ





5. みのり食堂

1階みのり食堂には鉄板席があり、お好み焼きやもんじゃ焼きなど、ご家族やお友達同士でワイワイと楽しくお食事が楽しめます。もちろん定食やドリンクメニューも豊富に取り揃えており、季節毎のおすすめメニューやランチセットも大好評。期間中はお得なメニューやお子様へのソフトクリームプレゼントなど、盛りだくさんでお待ちしております！

併設される1階売店では、月替わりのクラフトビールやかき氷などのデザートもご用意。ジョッキと氷は無償提供されるサービスも嬉しいポイント。





食堂お好み焼き

食堂年末年始限定メニュー

売店





【施設概要】

店舗名称 ：湯どころ みのり

営業時間 ：6:00～24:00

定休日 ：偶数月の第2火曜日(大型連休期間などは変動あり)

施設内容 ：(男女共)

露天風呂：いけだゆげ温泉

美流泉(ジェットバス)

高濃度炭酸泉

源泉かけ流し水風呂

つぼ湯(女性)

屋内風呂：健爽の湯(ジェットバス)

電気風呂

高温風呂

冷水風呂

涼水風呂

サウナ：タワーサウナ

フィンランド式サウナ(男性)

足湯スチームサウナ(女性)

岩盤浴：ミュージックロウリュサウナ

セルフロウリュサウナ

アロマ岩盤浴

セラミック岩盤浴

アイスルーム

リラクゼーション：整体

フットケア

アカスリ

食事施設：みのり食堂 売店

無料休憩所：ととのいラウンジ(1階)

くつろぎラウンジ(2階)

有料休憩所：岩盤専用ラウンジ

その他：マッサージチェア

ゲームコーナー

漫画コーナー

喫煙所

料金(税込)：入館料大人：平日780円 土日祝880円 回数券7,200円(10回分)

入館料小人(4歳～小学生以下)：全日400円

入浴料幼児(4歳未満)：無料

岩盤浴(入浴料込)：平日1,280円 土日祝1,380円

アクセス ：名鉄名古屋本線「岐南」駅より徒歩1分

駐車場 ：200台

所在地 ：〒501-6018 岐阜県羽島郡岐南町下印食2-60-1

TEL ：058-275-2614