2025年TOKYO、クリスマスのイルミが街を彩るこの魔法の季節に、LITTLE CURE が心に響くギフトを届けます！小西寛子が共同プロデュース＆作詞で手がけたシングル「Snowfall in Harajuku」が、2025年12月21日より、各主要音楽配信プラットフォームで配信開始。 冬の原宿を舞台に、90年代のエレクトリック・ドリームと2025年のリアルがタイムスリップのように交差する、ドキドキのクリスマスソング。 前作『Retro Vibes 199X』のユーロ・エレクトリック・ダンスの余韻を継ぎ、シンセのきらめきとウィンタービートが、懐かしい記憶を優しく呼び覚ます。 ショーウィンドウに映る自分自身。街のノイズに混じる甘いメロディ。「過去、自分が歩いた道で、ふと昔を思い出すことはありませんか。その瞬間、私たちは過去にタイムスリップしているのかもしれません。」 LITTLE CURE は、そんなエモーショナルな瞬間を、都会派クリスマス・エレクトロポップに昇華。孤独な日差しのように、それでも輝き続ける心を、ネオンの街に溶け込ませる。「ドキドキのウインター・アンセム」として、きっとクリスマスの定番に躍り出るオシャレな一曲！

リリース詳細

タイトル：Snowfall in Harajukuアーティスト：LITTLE CURE共同プロデュース・作詞：小西寛子作曲：LITTLE CURE配信開始日：2025年12月21日配信プラットフォーム：Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, LINE MUSIC ほか主要サービス価格：各プラットフォーム

LITTLE CURE 公式サイト&YouTube(PR Video)

