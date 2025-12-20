人気の収穫体験に新たな体験施設「すとろべりーはんと」がオープン！

明和興産株式会社 東京ドイツ村事業部

東京ドイツ村（所在地：千葉県袖ケ浦市・運営：明和興産株式会社）では、カントリーエリアにいちご狩り施設「すとろべりーはんと」を2026年1月5日（月）に新規オープンいたします。

すとろべりーはんとの特徴

東京ドイツ村のいちご狩り施設「すとろべりーはんと」は、いちごの株を地面から高い位置に設置する高設栽培となっています。

1.立ったままでいちごを摘むことができます

いちごが約1メートルの高さに育てられるため、収穫時にしゃがむ必要がありません。

そのため、妊婦や小さなお子様を抱っこしている方でも安心していちご狩りを楽しむことができます。

2.清潔な環境で安心

地面から離れているため、土や汚れがつきにくく、清潔な状態でいちごを楽しむことができます。

3.バリアフリーな環境

車椅子を利用している方でも、立ったままいちご狩りを楽しむことができるため、幅広い年齢層や身体的条件の方々に適しています。

すとろべりーはんとのいちごは３種類

いちごは、バラ科のフルーツ。東京ドイツ村でもバラ園は大人気。そのノウハウを活かし丹精込めて育てた「すとろべりーはんと」のいちごをぜひご賞味ください。

よつぼし

甘味が強く、酸味も適度にあるので濃厚な甘酸っぱさが味わえます。

へたのほうまで赤く色づいているか、果皮に張りとツヤがあるかをチェックしましょう。

紅ほっぺ

紅ほっぺは甘味と酸味が適度にあるので、そのまま食べると濃厚な味が楽しめます。

果皮が鮮やかな紅色をしているので、しっかりと着色していて、へた付近まで赤いものがおすすめです。また香りがよいものを選ぶようにしましょう。

あきひめ

酸味が少なく甘味をしっかりと感じられるイチゴです。

少し色が薄めでも全体に紅色がまわっていて、香りが良いものを選びましょう。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118576/table/31_1_832294f4a05ad6192e1490ae905c14f3.jpg?v=202512200521 ]