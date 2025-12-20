新春干支展示 實方剛写真展「獣医師の診た流鏑馬と笠懸」12月20日より開催！【横浜ユーラシア文化館】

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団

令和８年の干支である「午（うま）」にちなんで日本の伝統武芸である流鏑馬と笠懸をテーマにした写真展を開催いたします。

平安時代から続くといわれる流鏑馬は天下泰平や五穀豊穣、万民息災、病気平癒を祈念する神事でもあります。また笠懸は武士の稽古として行われてきました。疾走する馬上から次々と的を射る姿はまるで人馬一体のように見え、人と馬の深いつながりが感じられます。

今回は、神奈川県の鎌倉、寒川神社、曽我梅林（小田原市）、荒井浜海岸（三浦市）での流鏑馬を中心に26点の写真を展示し、伝統衣装に身をつつんだ射手、豪華に飾られた馬、そして儀式を支える人たちの姿を獣医師である實方剛（さねかたつよし）氏の視点から紹介します。この機会に日本の伝統芸能や人と馬の関わりについて関心を寄せていただければ幸いです。

新春干支展示 實方剛写真展 「獣医師の診た流鏑馬と笠懸」 【基本情報】

会 期：2025（令和7）年12月20日～2026（令和8）年3月15日（日）

開館時間：9:30～17:00（券売は16:30まで）

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）、12月28日（日）～1月3日（土）、1月14日（水）～16日（金）

会 場：常設展示室一部

主 催：横浜ユーラシア文化館（公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団）

協 力：實方剛氏、横浜都市発展記念館

観覧料：一般 200円、小中学生・横浜市内在住65歳以上の方 100円

・毎週土曜日は、小・中学生、高校生は無料です。

・「身体障害者手帳」、「愛の手帳（療育手帳）」、「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方と介護者は無料です。入館の際に手帳をご提示ください。

詳細を見る :http://www.eurasia.city.yokohama.jp/news/%e6%96%b0%e6%98%a5%e5%b9%b2%e6%94%af%e5%b1%95%e7%a4%ba-%e5%af%a6%e6%96%b9%e5%89%9b%e5%86%99%e7%9c%9f%e5%b1%95/