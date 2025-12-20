TVアニメ『地獄楽』第二期OPアーティストはキタニタツヤ feat. BABYMETAL！OPテーマが流れる第二弾PVが解禁！

株式会社ツインエンジン

マンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』(著・賀来ゆうじ)。大注目のTVアニメの第二期が2026年1月11日(日)23時45分よりテレ東系他にて放送開始！ 小林千晃をはじめ豪華キャストが登壇したジャンプフェスタ2026にて、待望の第二弾PVと共にOPアーティストが発表された。

■第二期OPアーティストは キタニタツヤ feat. BABYMETAL！

OPテーマ「かすかなはな」が流れる第二弾PV初公開！

『地獄楽』第二期のOPテーマをキタニタツヤ feat. BABYMETALが担当することが発表された。圧倒的な歌声と独自の世界観が魅力の2組のアーティストによる夢のコラボレーションが、今回初めて実現となった。『地獄楽』のために書き下ろされたOPテーマのタイトルは「かすかなはな」。キタニタツヤが作詞・作曲を担当し、BABYMETALと共に歌い上げた一曲となっている。「幽かな花」への憧れを込めたという歌詞にも注目したい。

さらに、TVアニメ『地獄楽』第二期の第二弾PVが初公開となった。OPテーマ「かすかなはな」にのせて、天仙たちとその脅威に抗う死罪人と処刑人たちの姿が映し出されており、放送への期待がより高まる仕上がりとなっている。

【第二弾PV】URL：https://youtu.be/JLe_NUnAZVs(https://youtu.be/JLe_NUnAZVs)

※12月19日(金)18時まで限定公開。それ以降は非公開設定に切り替えさせていただきます。

場面カットやその他解禁素材は【こちらの素材 BOX】(https://app.box.com/s/c5pnny5vepzi3mlb3r7o8li6pv82m8fz)をご確認ください。

また、2組のアーティストコメントも到着した。

■キタニタツヤ コメント

土に根を張る強さと風に揺れる弱さを同時に備えて、何者にも動じずに、あるべきようにしてある花。迷いを受け入れ、迷いながら生きていく中で自己を実現させていく人。揺らぎや迷いが花ひらく様を体現するそうした在り方は慎ましくも凛としていて、理想的な姿形をしています。そういった「幽かな花」への憧れを込めた歌を作りました。

■SU-METAL（BABYMETAL）コメント

普段メタルバンドの方とコラボすることが多い私達ですが、キタニタツヤさんとのコラボだからこそ引き出していただけた新たなBABYMETALがあって本当に嬉しいです。

この曲を聴いたとき、凛と咲く花が「自分という存在」がそこにあることの尊さ、美しさを教えてくれた気がします。みなさんにとってのかすかなはなのような守りたい小さな幸せを見つけてもらえたら嬉しいです。

■第一期より続投するキャスト陣からのコメントが到着！

第一期より引き続き7人の天仙の声を演じ分ける諏訪部順一と甲斐田裕子からコメントが到着した。

《天仙役：諏訪部順一》

第二期がはじまります。天仙様はまだまだ健在。

引き続き、一堂に会して会話することもあります!

演者にとって、これぞまさに『地獄楽』(笑)。

極彩色の世界で繰り広げられる命懸けの戦い。どうぞお見逃しなく!

《天仙役：甲斐田裕子》

とうとう始まった『地獄楽』第二期、自分の引き出し全開にして奥の方から引っ張り出してきたり、引き出しの裏を覗いてみたり、試行錯誤の繰り返しです。今期は全員で録れる幸せを噛み締めつつ、みんなの気迫から学んでいます。ご期待ください！

■菊花・桃花のキャラクタービジュアルが解禁！

島で不老不死の研究を行う仙人《天仙》のうちの2人、菊花・桃花が装いを新たにしたキャラクタービジュアルが公開された。

■原作漫画全話が無料公開！

【ジャンププラス】URL： https://shonenjumpplus.com/episode/13932016480029295972(https://shonenjumpplus.com/episode/13932016480029295972)



TVアニメ第二期放送に先駆け、『地獄楽』原作漫画が全話無料で公開されることが明らかとなった。期間は2025年12月20日(土) 24時00分から12月26日(金)23時59分までの1週間限定。第二期放送開始に向けて、ストーリーや登場人物を予習・復習できる絶好のチャンスとなっている。

■TVアニメ第一期 一挙無料配信！

さらに、『地獄楽』第一期がYouTube（ジャンプラチャンネル）、TVerにて一挙配信となる。配信期間は2025年12月21日(日)18時00分から2026年1月11日(日)18時00分までの3週間限定。まだ『地獄楽』を観たことがない方でも、原作漫画と合わせて年末年始に一気に履修することが可能だ。

■ミニアニメ「ちょびっと！じごくらく」毎週配信！

毎話放送後に、描き下ろしミニキャラが登場するミニアニメ「ちょびっと！じごくらく」がYouTubeやX、Tiktokなどの各SNSにて配信されることが明らかとなった。TVアニメ『地獄楽』シリーズ構成の金田一明氏が脚本を書き下ろしており、可愛らしいミニキャラと共に、本編に関連した豆知識や各キャラの新たな一面を見ることができる内容となっている。全編新規収録のキャラクターボイスにも注目だ。

ゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』好評配信中！

『地獄楽』初のゲーム化タイトル「地獄楽 パラダイスバトル」が好評配信中。

原作追体験型サバイバルRPGとなっており、ゲーム用に新規ボイスを多数収録。

アニメ『地獄楽』シリーズ構成の金田一明氏監修、すべての仲間にフルボイスの完全新規オリジナルストーリーあり。さらに、ゲームならではの「もしも」のイベントストーリーや、オリジナル長編シナリオも展開予定。

1月からはTVアニメ連動のキャンペーンや、第二期キャラクタービジュアルの新カード実装も行われていく。

また、12月30日(火) 20:00より、グッスマ公式YouTubeチャンネルにて、Webラジオ『#パラバト解体新書』を配信。TVアニメ『地獄楽』に加え、『#パラバト』に関する最新情報をお届け。番組の詳細はゲーム公式Xの告知をチェック。

地獄楽 パラダイスバトル」公式Xアカウント：https://x.com/jigokuraku_PB/

■「地獄楽 パラダイスバトル」とは

●対応OS: iOS/Android/Windows

●メーカー: グッドスマイルカンパニー

●ジャンル: サバイバルRPG

●価格: 基本プレイ無料(一部有料コンテンツあり)

■「地獄楽 パラダイスバトル」スタッフ

原作：賀来ゆうじ『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

原作協力：少年ジャンプ＋編集部

監修協力・OP制作：MAPPA

企画協力：ツインエンジン

シナリオ監修：金田一 明

音楽：出羽 良彰／ZENTA

制作：グッドスマイルカンパニー

(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

(C) GOOD SMILE COMPANY

「地獄楽 パラダイスバトル」ダウンロードはこちら：https://paradisebattle.go.link/sQaq4

「地獄楽 パラダイスバトル」公式サイト：https://paradisebattle.com/

「地獄楽 パラダイスバトル」公式Xアカウント：https://x.com/jigokuraku_PB/

#パラバト

TVアニメ『地獄楽』作品情報

■あらすじ

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物"天仙"の居城に着いた一行。

島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。

一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。

そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。

一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。

仙薬を巡る戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する--!!

■スタッフ

原作：賀来ゆうじ 『地獄楽』（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：牧田佳織

シリーズ構成：金田一 明

キャラクターデザイン：久木晃嗣

美術監督：東 潤一

色彩設計：末永絢子

撮影監督：十田知香

音楽：出羽良彰

アニメーションプロデューサー：川越 恒

制作：MAPPA

企画：ツインエンジン

原作協力：少年ジャンプ＋編集部

■OPテーマ

「かすかなはな」キタニタツヤ feat. BABYMETAL

■キャスト

画眉丸 ：小林千晃

山田浅ェ門佐切 ：花守ゆみり

亜左弔兵衛 ：木村良平

山田浅ェ門桐馬 ：小野賢章

杠 ：高橋李依

山田浅ェ門士遠 ：小林親弘

ヌルガイ ：小市眞琴

民谷巌鉄斎 ：稲田 徹

山田浅ェ門付知 ：市川 蒼

山田浅ェ門殊現 ：鈴木崚汰

山田浅ェ門十禾 ：遊佐浩二

山田浅ェ門清丸 ：内田真礼

山田浅ェ門威鈴 ：大原さやか

メイ ：小原好美

天仙 ：諏訪部順一／甲斐田裕子

■TVアニメ第二期放送・配信情報

2026年1月11日 毎週日曜23時45分より テレ東系他にて放送

毎週日曜24時15分よりPrime Video / Netflix / Leminoにて配信

■TVアニメ第一期配信情報

TVアニメ『地獄楽』第一期

各種プラットフォームにて好評配信中

＜公式サイト＞ https://www.jigokuraku.com/

＜公式Twitter＞ https://twitter.com/jplus_jigokurak

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/jplus.jigokurak/

＜公式TikTok＞https://www.tiktok.com/@jplus_jigokurak?lang=ja-JP

＃地獄楽 #jigokuraku

原作コミックス 刊行情報

『地獄楽』全13巻＆関連書籍好評発売中！

■賀来ゆうじ（かく・ゆうじ）氏プロフィール

2009年第14回SQ.グランプリ佳作受賞『おもいで税関』でデビュー。「ジャンプSQ.」「ジャンプSQ.19」などで読み切りを数本発表後、2013年より「ジャンプSQ.」にて『FANTASMA』を初連載。2018年より「ジャンプ＋」にて『地獄楽』を連載開始、2021年1月に堂々完結。2021年11月より「週刊少年ジャンプ」で『アヤシモン』（全3巻）を連載。

＜賀来ゆうじTwitter＞ @ug_kaku（https://twitter.com/ug_kaku）

※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願い致します。

日本語表記： (C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA

英語表記： (C)YUJI KAKU/SHUEISHA, TWIN ENGINE, MAPPA

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ツインエンジン：菅原・三井

e-mail：senden_jigokuraku@twinengine.jp

携帯：080-9777-3985